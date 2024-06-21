Удар по двум направлениям: что Путин получит от КНДР кроме оружия

Украинские СМИ активно давали кадры, как российскую правительственную делегацию "попросили" из зала переговоров. Действительно, для чиновников высшего звена России это было унижение. Но важны не их эмоции, а финальный документ, текст которого недоступен.

Сейчас о направлениях переговоров можно судить как раз по составу правительственной делегации. Забегая вперед, скажу, что там был даже министр природных ресурсов и явно не просто так.

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О чем говорит состав российской делегации в КНДР

Итак, за столом переговоров сидели:

Министр обороны Андрей Белоусов;

Заместитель министра обороны по вопросам военно-технического обеспечения вооруженных сил России Алексей Кривоушко;

Первый вице-премьер Денис Мантуров, который отвечает, среди прочего, за развитие военной промышленности;

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов;

Министр природных ресурсов России Александр Козлов;

Вице-премьер Александр Новак, который курирует ТЭК;

Министр транспорта России Роман Старовойт;

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко;

Глава российской железной дороги Белозеров.

И, что примечательно, одновременно были задействованы и помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков и руководитель МИД Сергей Лавров.

По составу делегации не трудно догадаться об основном векторе обсуждений. Это военно-техническое сотрудничество. И здесь КНДР есть что предложить: баллистические ракеты средней дальности, боеприпасы, возможности использования корейских предприятий для производства компонентов для российской бронетехники.

А также модернизация образцов, находящихся в России на хранении. В конце концов, северокорейская модернизация Т-72 Покпхунхо по своим характеристикам мало чем уступает российскому Т-90.

Вышеперечисленное объясняет присутствие в делегации Белоусова, Кривоушко, Мантурова и Борисова. Но возникает вопрос: а что там делали министр природных ресурсов России и вице-премьер Новак? И здесь стоит внимательно оценить запасы полезных ископаемых в КНДР. Есть разведанные еще период сотрудничества с СССР запасы цинка, вольфрама, никеля, магнезита. Отдельно стоит упомянуть Пукчханский алюминиевый завод, запущенный в 1984 году. Все это в условиях войны необходимо России.

Что КНДР может получить от России

А вот КНДР нужна нефть. Ранее сырье на два построенных НПЗ поступало из России и КНР. В условиях санкций оба поставщика еще в конце 90-х в разы сократили объемы продаж.

Но Путин уже успел сказать о "несправедливости" санкционного давления. Это означает, что нефть пойдет. Особенно на фоне сложностей продаж на других направлениях.

Естественно, что такое резкое расширение сотрудничества требует логистики. Поэтому в делегации были министр транспорта России и глава РЖД.