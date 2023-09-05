В первые месяцы войны помещение Минобороны и Генштаба на Воздухофлотском проспекте было пустым, поскольку оно числилось первым номером во вражеском списке для нанесения ракетного удара.
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До Залужного и Резникова "прорывалась" враждебная ДРГ
По словам экс-министра Резникова, некоторое время после российского вторжения он не мог работать в собственном кабинете.
Мы тогда постоянно бежали вперед, никто не сидел в своих рабочих кабинетах, потому что помещение Министерства обороны и Генерального штаба на Воздухофлотском проспекте, конечно, было одним из объектов нанесения ракетного удара.
– заявил чиновник.
Также он вспомнил еще один поразительный момент. С первой ночи войны россияне пытались проникнуть в здание Минобороны. Более того, вражеская ДРГ обстреливала офис Залужного и Резникова.
Поэтому работников оборонных ведомств пришлось рассредоточить: кто-то работал из дома, а кто-то – малыми группами в других помещениях.
Впрочем, по словам экс-министра, такие временные неудобства никак не повлияли на качество и скорость работы структур.
Отставка Резникова с должности министра обороны
- 5 сентября нардепы поддержали отставку Алексея Резникова с должности министра обороны. Накануне сам Резников подал заявление на увольнение в Верховную Раду. Это произошло после того, как 3 сентября Зеленский заявил о намерении сменить главу Минобороны.
- Слухи об уходе Резникова ходили давно. Писали, в частности, о том, что его хотят перевести в Минстратегпром или назначить послом в Великобританию.
- Сам Резников на любые вопросы о своей возможной отставке говорил, что последнее слово за президентом. Он вспоминал, как Зеленский лично убеждал его занять должность министра. Также чиновник признавался, что не против возвращения к гражданской жизни после войны
- Резников вспомнил, что за период его "правления" в Минобороны произошли значительные изменения. Прежде всего, в структуре ведомства. Он подчеркнул, что когда его назначили на должность министра, украинская армия была полна советщины, в ведомстве царствовала коррупция, бюрократия и бардак.
- Также экс-министр считает, что ему удалось наладить взаимодействие между Минобороны и Генштабом. И в этом, в частности, помогло то, что он никогда не был военным.