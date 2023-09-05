В первые месяцы войны помещение Минобороны и Генштаба на Воздухофлотском проспекте было пустым, поскольку оно числилось первым номером во вражеском списке для нанесения ракетного удара.

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До Залужного и Резникова "прорывалась" враждебная ДРГ

По словам экс-министра Резникова, некоторое время после российского вторжения он не мог работать в собственном кабинете.

Мы тогда постоянно бежали вперед, никто не сидел в своих рабочих кабинетах, потому что помещение Министерства обороны и Генерального штаба на Воздухофлотском проспекте, конечно, было одним из объектов нанесения ракетного удара.

– заявил чиновник.

Также он вспомнил еще один поразительный момент. С первой ночи войны россияне пытались проникнуть в здание Минобороны. Более того, вражеская ДРГ обстреливала офис Залужного и Резникова.

Поэтому работников оборонных ведомств пришлось рассредоточить: кто-то работал из дома, а кто-то – малыми группами в других помещениях.

Впрочем, по словам экс-министра, такие временные неудобства никак не повлияли на качество и скорость работы структур.

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