Российская ДРГ прорвалась через границу Украины в Сумской области: Тероборона вступила в бой

Утром 22 декабря в Сумской области через границу прорвалась российская диверсионно-разведывательная группа. Бойцы Теробороны сразу вступили в сражение с врагом.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Событие произошло на территории Краснопольской общины.

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Украинские бойцы дали бой врагу

Украинские воины вступили в бой с российскими диверсантами в районе села Высокое. Он длился не долго — россияне потерпели поражение. По меньшей мере 2 оккупанта погибли.

Со стороны Теробороны потерь, к счастью, нет.

22 декабря утром группа российских военных пересекла линию государственной границы Украины. На территории Краснопольского общества, вблизи села Высокое, наши терробороновцы вступили в бой с российской ДРГ. После короткого боя, потери врага – минимум 2 убитых. С нашей стороны обошлось без потерь,

– сообщил Живицкий.

Ситуация в Сумской области: главное

24 февраля Россия начала полномасштабное наступление на Украину, в частности, перейдя государственную границу в Сумскую область. Ряд населенных пунктов оказались во вражеской оккупации, однако враг рассчитывал еще и на скорый захват областного центра, чтобы продолжить идти на Киев и окружить украинскую столицу.

Однако вражеский план провалился – после боев за Сумы враг отступил, а украинские воины возобновили контроль над государственной границей Украины в регионе.

После отступления оккупанты начали почти каждый день обстреливать Сумскую область из минометов и артиллерии. Количество прилетов, которое могут в течение суток зафиксировать на территории области, колеблется в пределах от нескольких десятков до двух и более сотен.