Российская ФСБ показала "признание в диверсии" похищенных в оккупированном Крыму крымских татар

ФСБ России распространила видео с фрагментом допросов с "признанием" фигурантов. Кадры касаются "дела" о диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму.

На них опрашивают людей, которые представляются как Асан Ахтемов и Азиз Ахтемов. Видео появилось 7 сентября.

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Оккупанты опубликовали видео допроса крымских татар

Российская ФСБ обнародовала видео, на котором фрагменты допроса с признанием фигурантов "дела". Так называемое "дело" касается подрыва трубы на газопроводе в оккупированном Крыму.

Первый допрошенный представился как Ахтемов Асан Исламович. Он рассказал на камеру – находясь в Херсоне, в заведении общественного питания встретился с неизвестным человеком по имени Саид. Тот предложил подорвать газовую трубу в селе Перевальное.

ФСБ России опубликовала видео "признания" фигурантов дела

Впоследствии они были на квартире, где был Сергей и Саид. Пока последнего не было в комнате, некий Сергей якобы дал ему взрывное устройство. Кроме того, якобы объяснил, какая это взрывчатка и как ею пользоваться. Далее фигурант рассказывает, как он якобы совершал преступление.

Впоследствии сообщает, каким образом устройство было перевезено, где оно хранилось, и как осуществлялся подрыв газопровода.

Второй человек, который фигурирует в деле, представился как Ахтемов Азиз Эскендерович. Он рассказал, как они якобы готовили взрывчатку и установили ее. Кроме того, он рассказывает якобы о механизме взрывного устройства, а также о своей "причастности" к "диверсии".

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