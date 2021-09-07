Российская ФСБ показала "признание в диверсии" похищенных в оккупированном Крыму крымских татар
Источник:телеграм ТАСС
ФСБ России распространила видео с фрагментом допросов с "признанием" фигурантов. Кадры касаются "дела" о диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму.
На них опрашивают людей, которые представляются как Асан Ахтемов и Азиз Ахтемов. Видео появилось 7 сентября.
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Оккупанты опубликовали видео допроса крымских татар
Российская ФСБ обнародовала видео, на котором фрагменты допроса с признанием фигурантов "дела". Так называемое "дело" касается подрыва трубы на газопроводе в оккупированном Крыму.
Первый допрошенный представился как Ахтемов Асан Исламович. Он рассказал на камеру – находясь в Херсоне, в заведении общественного питания встретился с неизвестным человеком по имени Саид. Тот предложил подорвать газовую трубу в селе Перевальное.
ФСБ России опубликовала видео "признания" фигурантов дела
Впоследствии они были на квартире, где был Сергей и Саид. Пока последнего не было в комнате, некий Сергей якобы дал ему взрывное устройство. Кроме того, якобы объяснил, какая это взрывчатка и как ею пользоваться. Далее фигурант рассказывает, как он якобы совершал преступление.
Впоследствии сообщает, каким образом устройство было перевезено, где оно хранилось, и как осуществлялся подрыв газопровода.
Второй человек, который фигурирует в деле, представился как Ахтемов Азиз Эскендерович. Он рассказал, как они якобы готовили взрывчатку и установили ее. Кроме того, он рассказывает якобы о механизме взрывного устройства, а также о своей "причастности" к "диверсии".
Оккупанты в Крыму арестовывают крымских татар
- 3 – 4 сентября 2021 года оккупанты задержали крымских татар – заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла, братьев Ахтемовых, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.
- Владимир Зеленский заявил, что такие действия оккупантов являются реакцией на Крымскую платформу.
- 6 сентября оккупационный суд отправил в СИЗО Наримана Джеляла. В МИД Украины сообщали, что его удерживали с мешком на голове.
- Впоследствии стало известно, что оккупанты отправили в СИЗО братьев Ахтемовых, которых назвали "сообщниками" Джеляла.