Российская гибридная дипломатия погрузилась на дно
Источник:фейсбук Александра Коваленко
Ещё 25 ноября в МИД России устами Марии Захаровой заявили о “наступлении” ВСУ по всей линии фронта. За окном 2 декабря и мне просто интересно, каковы результаты этого “наступления”?
Интересно, сколько населённых пунктов освобождено ВСУ, или наоборот, потеряно в ходе контрнаступления противника?
Важно Россия начала военные учения возле украинских границ
Интересно, какие заняты районы, опорные пункты и в каких направлениях?
Ведь наступление именно это и подразумевает, но ВСУ как не меняли, так и не меняют своих позиций.
Вот и возникает вопрос, какое такое "наступление" привиделось Марии Захаровой и её работодателям неделю назад?
Вляпались в историю
Я в данном случае даже не пытаюсь развенчивать лживость слов этой личности и в целом всей российской системы.
Просто я в очередной раз напоминаю, что в наш высокотехнологичный век, каждое слово сразу же становится историей. А все эти гибридные персонажи и Захарова в их числе, уже давно не просто вляпались в историю, они погрузились на самое её дно.