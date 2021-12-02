Интересно, сколько населённых пунктов освобождено ВСУ, или наоборот, потеряно в ходе контрнаступления противника?

Важно Россия начала военные учения возле украинских границ

Интересно, какие заняты районы, опорные пункты и в каких направлениях?

Ведь наступление именно это и подразумевает, но ВСУ как не меняли, так и не меняют своих позиций.

Вот и возникает вопрос, какое такое "наступление" привиделось Марии Захаровой и её работодателям неделю назад?

Вляпались в историю

Я в данном случае даже не пытаюсь развенчивать лживость слов этой личности и в целом всей российской системы.

Просто я в очередной раз напоминаю, что в наш высокотехнологичный век, каждое слово сразу же становится историей. А все эти гибридные персонажи и Захарова в их числе, уже давно не просто вляпались в историю, они погрузились на самое её дно.