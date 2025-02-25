Экономика работает только на войну: остановка боевых действий повлечет за собой коллапс в России

Российская экономика фактически переведена на военные рельсы. Это может создать им серьезные проблемы внутри страны.

Об этом 24 Каналу рассказал кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. По его словам, Россия тратит колоссальные средства на полномасштабную войну против Украины. Это создает им проблемы в виде инфляции.

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Какая проблема может ожидать Россию

Как отметил Ус, российский центробанк России регулярно повышает учетную ставку, чтобы бороться с инфляцией. И в декабре 2024 года там хотели поднять ее с 21% до 23%. Согласно слухам тогда нажали из Кремля – и политика взяла вверх над экономикой. Учетную ставку не изменили.

Сейчас основная проблема России – она слишком сильно переводит свою экономику на военные рельсы. Сейчас она фактически существует в условиях войны. И тут есть вопрос, действительно ли Россия захочет завершать войну.

Если будет перемирие, то оккупанты, которые сейчас получают огромные деньги, возвращаются домой и получат в 15 или 20 раз меньше зарплаты. Что-то мне подсказывает, что большое количество людей с оружием в руках могут создать революционную ситуацию, как это было в российской истории,

– считает Ус.

В любом случае есть огромные сомнения относительно того, действительно ли Россия хочет мира. Ведь там выстроили экономику, которая слишком сильно сориентирована на ведение войны.

Напомним, в начале февраля президент Владимир Зеленский назвал потери России в войне. Аж 600-700 тысяч российских оккупантов получили ранения.