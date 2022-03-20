Российская кампания по захвату Киева и крупных городов потерпела неудачу, – СМИ
Источник:ISW
Кампания по захвату крупных городов Украины войсками России провалилась. Армии оккупантов не хватило сил для взятия Киева, Харькова, Одессы и других крупных городов.
Об этом сообщают американские военные эксперты из института изучения войны.
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По мнению экспертов, кульминацией первоначальной российской кампании стало создание тупиковой ситуации. Российские силы окапываются на периферии Киева и других местах, пытаясь укрепить политический контроль над оккупированными ими территориями.
Эксперты считают, что тупик, скорее всего, будет очень жестоким и кровавым, особенно если он затянется. Тупик – это не перемирие и не прекращение огня, это состояние войны, при котором каждая сторона проводит наступательные операции, не меняющие обстановки.
Эти операции могут быть очень разрушительными и привести к огромным жертвам.
Оккупанты могут продолжить обстреливать наши города
Военные эксперты убеждены, что если война в Украине зайдет в тупик, российские силы продолжат бомбить и обстреливать украинские города, опустошая их и убивая мирных жителей.
Россияне могут надеяться сломать волю украинцев продолжать боевые действия в таких обстоятельствах, продемонстрировав неспособность Киева изгнать российские войска. Однако эксперты уверены, что в этом оккупанты потерпят неудачу,
– говорится в сообщении.
Институт также считает, что россияне отказались от планов нападения на Одессу по крайней мере в ближайшее время.
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