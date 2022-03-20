Про це повідомляють американські військові експерти з інституту вивчення війни.

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На думку експертів, кульмінацією первісної російської кампанії стало створення тупикової ситуації. Російські сили окопуються на периферії Києва та інших місцях, намагаючись зміцнити політичний контроль над територіями, які вони окупували.

Експерти вважають, що глухий кут, швидше за все, буде дуже жорстоким і кривавим, особливо якщо він затягнеться. Глухий кут – це не перемир'я і не припинення вогню, це стан війни, при якому кожна сторона проводить наступальні операції, які не змінюють обстановки.

Ці операції можуть бути дуже руйнівними та призвести до величезних жертв.

Окупанти можуть продовжити обстрілювати наші міста

Військові експерти переконані, що якщо війна в Україні зайде в глухий кут, російські сили продовжать бомбардувати і обстрілювати українські міста, спустошуючи їх і вбиваючи мирних жителів.

Росіяни можуть сподіватися зламати волю українців продовжувати бойові дії за таких обставин, продемонструвавши нездатність Києва вигнати російські війська. Проте експерти впевнені, що у цьому окупанти зазнають невдачі,

– мовиться у повідомленні.

Інститут також вважає, що росіяни відмовилися від планів нападу на Одесу принаймні найближчим часом.