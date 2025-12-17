Сократит доходы от нефти: в Сенат США внесли законопроект о санкциях в отношении России
- В Сенат США внесли двухпартийный законопроект о санкциях за покупку или содействие импорту нефти из России.
- Документ направлен на усиление санкционного давления на нефтяные доходы России.
Американские законодатели внесли в Сенат США двухпартийный законопроект о санкциях за покупку или содействие импорту нефти и нефтепродуктов из России. Этот документ создает правовую основу для усиления санкционного давления на нефтяные доходы страны-агрессора.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на посла Украины в США Ольгу Стефанишину.
Что известно о законопроекте США о санкциях против России?
Госпожа посол уточнила, что законопроект под названием Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025 внесли сенаторы США – республиканцы Д. МакКормик и Дж. Гастед и демократы Э. Уоррен и К. Кунс.
Авторы законопроекта отметили, что покупка российской нефти финансирует войну против Украины, а любые страны, компании или финансовые посредники, которые способствуют такой торговле, должны понимать последствия, в частности риск потери доступа к финансовой системе США.
Стефанишина отметила, что в случае, если документ будет одобрен, президент США Дональд Трамп будет обязан в течение 90 дней применить санкции к лицам, которые привлечены к импорту нефти из России.
Перечень будет формировать Министр финансов после консультаций с Госсекретарем. Эта законодательная инициатива в очередной раз свидетельствует о мощной двухпартийную поддержку относительно дальнейшего экономического давления на агрессора,
– подытожила госпожа посол.
Какие санкции США ввели против России?
Ранее США ввели санкции против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". Эти ограничения предусматривают блокирование имущества и долей этих компаний в США, а также включают 31 дочернюю компанию.
Сейчас стоимость российской нефти достигла минимума. Такого не было с начала войны России против Украины. Удешевлению способствовали санкции против российской нефтяной промышленности. Российские экспортеры нефти получают примерно 40 долларов за баррель. Это цена за грузы, которые движутся из Балтийского моря, Черного моря и восточного порта "Козьмино".
Кроме этого, по состоянию на конец ноября отгрузки российской нефти в Индию уменьшились на 57%, до 60 тысяч тонн, также сократились поставки в Китай и Тайвань.