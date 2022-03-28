Российская "Новая газета" прекращает работу до конца войны

Из-за предупреждения Роскомнадзора редакция оппозиционного издания "Новая газета" приостанавливает свою деятельность до завершения русско-украинской войны.

В издании отметили, что получили еще одно предупреждение от Роскомнадзора.

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Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы приостанавливаем выпуск газеты на сайте, в соцсетях и на бумаге – до окончания "специальной операции на территории Украины",

– говорится в сообщении издания.

Реакция Евросоюза

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что издание прекратило работу в результате цензуры и системного запугивания российскими властями.

"Решение, принятое "Новой газетой", это результат системного давления на независимые СМИ, включая зарубежные, а также социальные сети, организованного российскими властями", – заявил Боррель.

Напомним, 25 марта, редакция российского издания "Новая газета" выпустила номер с обложкой, осуждающей действия Владимира Путина и страны-оккупанта в Украине. Все материалы опубликовали на двух языках: русском и украинском.

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