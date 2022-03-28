У виданні зазначили, що отримали ще одне попередження від Роскомнагляду.

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Ми отримали ще одне попередження Роскомнагляду. Після цього ми призупиняємо випуск газети на сайті, у соцмережах й на папері – до закінчення "спеціальної операції на території України,

– йдеться в повідомленні видання.

Реакція Євросоюзу

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що видання припинило роботу внаслідок цензури та системного залякування російською владою.

"Рішення, ухвалене "Новою газетою", це результат системного тиску на незалежні ЗМІ, включаючи закордонні, а також соціальні мережі, організованого російською владою", – заявив Боррель.

Нагадаємо, 25 березня, редакція російського видання "Новая газета" випустила номер з обкладинкою, яка засуджує дії Володимира Путіна та країни-окупантки в Україні. Усі матеріали опублікували двома мовами: російською та українською.

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