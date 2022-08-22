россиянин Гудков призвал оппозицию создавать добровольческие батальоны на стороне Украины
Убийство дочери дугина можно расценивать как акт борьбы с путинским режимом. Однако террор приветствовать нельзя, российская оппозиция могла бы вступать в войну на сторону Украины и так противостоять кремлю.
Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он добавил, что террористические акты ни с какой целью совершать нельзя.
Интересно Как взрывали дочь идеолога "русского мира" дугина: росСМИ сообщили детали следствия
Есть другие методы борьбы с путинским режимом
Гудков отметил, что террор не должен быть средством борьбы с путиным. Есть другие способы. И один из таких – это ехать в Украину, вступать в ряды украинской армии, формировать там российские добровольческие батальоны.
В конце концов, части оппозиции это и нужно будет сделать, если они хотят честно и открыто бороться с путинским режимом, в том числе силовым методом. Но не через терракт,
– заметил политик.
Народ тоже должен бороться с путиным
По словам Гудкова, народ тоже должен бороться с путиным. И он имеет на это полное право, в частности, силой оружия и активного сопротивления.
"Декларация прав человека ООН позволяет сбрасывать тиранию, совершающую жесткие репрессии против народа, силовым путем", – подчеркнул он.
дугина и его дочь стоило бы судить
Гудков в очередной раз подчеркнул, что не приветствует методы террора. А дугина, его дочь следовало бы судить законным путем.
Да, девушка – не ребенок. Она, конечно, была в орбите дугина, имела ответные взгляды. Но она лично не принимала участия в военных действиях, поэтому заслуживала суд, а не самосуд или террористический акт,
– отметил Гудков.
Он подытожил, что террор – это всегда плохо. И во время террористических актов гибнут действительно чаще невинные люди.
Гудков призвал российскую оппозицию создавать добровольческие батальоны на стороне Украины: смотрите видео
Подрыв авто дугиной: последние новости
- российская фсб обвинила украинские спецслужбы в подрыве авто дугиной. Более того, рассказали все в деталях, назвали имя исполнительницы и заявили, что она уже уехала в Эстонию.
- Михаил Подоляк отреагировал на обвинения фсб. "Удивительно, что на месте подрыва не нашли визитку "Правого сектора" или "эстонскую визу", – отметил советник Андрея Ермака.
- Смерть дугиной уже прокомментировал путин. Назвал ее светлым талантливым человеком с настоящим русским сердцем.