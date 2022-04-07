Российская почта отключила видеотрансляции из своих отделений возле Украины

Российский оператор доставки СДЭК выключил трансляции в своих отделениях. Речь идет о тех, которые расположены рядом с границами Украины.

Причина такого решения очень проста. В сети появилось множество видео, на которых можно увидеть российских оккупантов, которые по почте отправляют родным награбленное. Вот в России решили больше такие видео не производить.

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В России не будут транслировать работу почты

О прекращении трансляций сообщили журналисты. Они обнаружили, что компания СДЭК, занимающаяся экспресс-доставкой грузов, больше не транслирует работу своих отделений. Причем не всех, а только тех, которые находятся на границе с Украиной.

Напомним, что ранее в руки журналистов попали материалы, доказывающие мародерство российских оккупантов. Речь идет о видео с камер наблюдения службы СДЭК. На видео можно увидеть, как захватчики отправляют в Россию то, что им удалось награбить в Украине. Активисты опубликовали в сети их имена.

Так выглядят последствия мародерства в частных домах Киевской области – смотрите видео: