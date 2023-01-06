Открытая поддержка псевдореспублик будет источником больших потерь для России, – разведка Британии

31 декабря 2022 года вооруженные формирования "ЛНР" и "ДНР" были официально введены в состав вооруженных сил России. Владимир Путин вручил им боевые знамена.

Россия утверждает, что так называемые "ЛНР" и "ДНР" являются неотъемлемыми частями их страны после псевдореферендумов о присоединении в сентябре 2022 года. Об этом сообщили в британской разведке.

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Открытая поддержка псевдореспублик будет источником больших потерь

Россия с 2014 года контролирует оба так называемые "ДНР" и "ЛНР", создав армейский корпус "ДНР" и 2-й армейский корпус "ЛНР" и поддерживая их российскими военными.

Статус и идентичность "ДНР" и "ЛНР", вероятно, остаются предметом разногласий в российской системе. Еще до вторжения в феврале 2022 года эти территории представляли собой значительную потерю российских финансов,

– отметили в британской разведке.

Аналитики отметили, что теперь, когда Кремль открыто обязался поддерживать псевдореспублики, они, вероятно, станут большими политическими, дипломатическими и финансовыми затратами для России, которые выйдут далеко за пределы текущей фазы войны.

Жители Донецка уже не тайком говорят о возвращении в Украину

Как ранее сообщал 24 Канал, ухудшение жизни в так называемой "ДНР" после путинской аннексии очень быстро разрушило все надежды людей на хоть какие-то улучшения. Из-за этого настроения даже среди предателей Украины на оккупированном Донбасе сильно изменились.

Разочарование в идеях "русского мира" озвучивают не только простые жители оккупированных территорий, но и чиновники и даже лидеры некоторых террористических группировок. Впрочем, последние очень боятся, что по возвращении Донбасса под контроль Украины им придется отвечать за совершенные преступления перед законом.