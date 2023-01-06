Росія стверджує, що так звані "ЛНР" та "ДНР" є невід'ємними частинами їхньої країни після псевдореферендумів про приєднання у вересні 2022 року. Про це повідомили у британській розвідці.

Зверніть увагу Звільнених – на фронт, пенсіонерів – на смітник: Росія скорочує витрати на утримання Донбасу

Відкрита підтримка псевдореспублік буде джерелом великих втрат

Росія з 2014 року контролює обидва так звані "ДНР" та "ЛНР", створивши армійський корпус "ДНР" і 2-й армійський корпус "ЛНР" і підтримуючи їх російськими військовими.

Статус та ідентичність "ДНР" і "ЛНР", ймовірно, залишаються розбіжниками в російській системі. Ще до вторгнення в лютому 2022 року ці території являли собою значну втрату російських фінансів,

– зазначили у британській розвідці.

Аналітики зазначили, що тепер, коли Кремль відкрито зобов’язався підтримувати псевдореспубліки, вони, ймовірно, стануть великими політичними, дипломатичними та фінансовими витратами для Росії, які вийдуть далеко за межами поточної фази війни.

Жителі Донецька вже не потайки кажуть про повернення до України

Як раніше повідомляв 24 Канал, погіршення життя у так званій "ДНР" після путінської анексії дуже швидко зруйнувало всі сподівання людей на хоч якісь покращення. Через це настрої навіть серед зрадників України на окупованій Донеччині сильно змінилися.

Розчарування в ідеях "русского мира" озвучують не лише прості жителі окупованих територій, а й "чиновники" та навіть лідери деяких терористичних угруповань. Втім, останні дуже бояться, що після повернення Донбасу під контроль України їм доведеться відповідати за скоєні злочини перед законом.