Дед – жив и украинец: пропагандисты оконфузились с историей об "издевательствах ВСУ над россиянином"

На днях российские пропагандисты опубликовали в сети видео, на котором якобы "украинские военные" в касках с нацистской символикой оскорбляют дедушку из Курской области. Однако это оказалось унизительным фейком.

Враг уже успел даже "похоронить" мужчину, открыв уголовное производство. Однако пенсионер оказался живым, и более того – живет в Украине.

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Видео с "нацистами" и дедушкой

Верифицировав информацию в МВД Украины, Центр противодействия дезинформации сообщает, что мужчину, над которым якобы издевались "украинские военные", разыскали. Он находится в своем доме, живой и невредимый. К тому же установили, что этот мужчина является гражданином Украины,

– пишут в ЦПД.

Там добавили, что российская пропаганда в очередной раз цинично использует гражданских людей для распространения своей лжи и усиления манипуляций.

Деда из пропагандистского ролика нашли: смотрите видео

В то же время на этом ложь не заканчивается. Пропагандист Анатолий Шарий после появления видео обнародовал личные данные и фото мужчины из Ивано-Франковской области, утверждая, что именно он "издевался над дедушкой". Журналисты ТСН нашли украинца – Василия Данилюка. Оказалось, что мужчина вообще не выезжал из Киева, а о видео узнал от друзей.

Я все это время был в Киеве. Никуда не выезжал. К этому видео у меня нет никакого отношения. На этом видео совсем не мой голос, совсем другой человек – как можно в такое поверить, я не могу сказать, но люди, видите, поверили. Где-то они достали ту фотографию 10-летней давности, выставили какую-то старую информацию о проживании. Я не живу по тем адресам. Начали звонить и угрожать,

– говорит Василий Данилюк.

Сейчас мужчина обратился в правоохранительные органы – Киберполиция будет заниматься делом об угрозах.