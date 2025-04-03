Россия распространяет фейк о военных грузах на ТЭЦ в Харькове: могут быть удары по энергетике

Россия снова может нанести по ударам по украинской энергетике. Российская пропаганда распространяет фейк, что ВСУ якобы завозят военные грузы на склады одной из генерирующих электроподстанций Харькова.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

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Россия снова прибегает к тактике информационного алиби

Россияне распространяют фейк, что грузы завозят в темное время суток, а у складских помещений ТЭЦ круглосуточно находится военизированная охрана.

Подобные сообщения могут свидетельствовать о подготовке Россией новых ударов по энергетической инфраструктуре Харькова,

– отмечают в ЦПД.

Там отметили, что такими заявлениями Россия в очередной раз прибегает к тактике информационного алиби, чтобы оправдать свои преступления против мирного населения Украины.

Они заранее объявляют "военной целью" какой-то из объектов гражданской инфраструктуры, чтобы позже атаковать его.

Недавно россияне также распространяли фейк о якобы подготовке украинскими военными провокации в Николаеве для срыва договоренностей о прекращении ударов по объектам энергетики и обвинения в этом России. Это элементы одной информационной кампании,

– добавили в ЦПД.

Так россияне пытаются снять с себя ответственность за несоблюдение им энергетического перемирия и ввести в заблуждение мир.