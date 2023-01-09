Агрессивная пропаганда России может стать преступлением для трибунала: основные признаки

Россияне активно используют пропаганду для ведения информационной войны. В нее руководство России вкладывает безумные деньги и закладывает путинскую идеологию.

Об этом 24 Каналу рассказала исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк. По ее словам, за пропаганду в России отвечает МИД и другие учреждения.

Интересно Переломная точка: когда в России поймут, что страна обречена

Что вкладывают россияне в пропаганду

Оксана Романюк отметила, что пропаганду, которую бережно продвигают среди россиян, называют агрессивной пропагандой или геноцидной риторикой.

На самом деле пропаганда является серьезной частью российской военной агрессии.

– подчеркнула она.

По ее словам, Институт пропаганды в России очень ресурсный, в него вкладываются сумасшедшие деньги. Опирается он на доктринальные устои, которые объявляет Путин. В частности, главными месседжами является то, что Украины не существует, а украинцы – это заблудившиеся россияне.

Россияне пытаются убедить, что западные идеологи, лидеры других стран, начали войну, а Путину и России не остается ничего, кроме защищаться.

"Это один из тезисов российской пропаганды, активно распространяющийся на Западе. Мол, если Украине прекратить давать оружие, то где-то прекратится война", - прокомментировала Романюк.

Оксана Романюк рассказывает об особенностях российской пропаганды: смотрите видео

Признаки русской пропаганды

По словам исполнительного директора Института массовой информации, такая абсолютная агрессивная пропаганда со стороны России расценивается как преступление.

Она отметила, что сейчас работает над тем, чтобы описать российскую пропаганду, как часть преступления геноцида. В частности, уже фиксируется геноцидная риторика, имеющая несколько признаков.

"Это от прямых призывов "убить", "ударить по гражданским городам", "вызвать страдание гражданскому населению" к "депортации детей с целью их передачи в другую этническую группу", - пояснила Романюк.

Важно, что Институт массовой информации уже имеет видео с участием российского шоумена Андрея Малахова.

Это преступление прямое, которое действительно может пойти в международный трибунал,

– объяснила она.

Он в прямом эфире в своих программах показывал депортированных детей, которых российские военные спасли и передали в другие семьи.

Российская пропаганда в действии: основное