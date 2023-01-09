Для них – это война по телевизору, – политолог о российской пропаганде
Российские пропагандисты готовы придумать и преувеличить все, что угодно, чтобы показывать народу хоть какие-то успехи русской армии. Однако побеждает не тот, кто много говорит, а тот, кто действует много.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Валентин Гладких. Он убежден, что с увеличением поставок в Украину западного оружия она будет деоккупировать все больше территорий.
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Для россиян характерно объявлять о каких-либо продвижениях и псевдопобедах, не дождавшись официальной информации и подтверждения.
Для большинства россиян у этой войны телехарактер. Это война, за которой они, как за Олимпийскими играми наблюдают по телевизору,
– заметил политолог.
Россияне не знают правды
Для украинцев – это совсем другая война, потому что они принимают непосредственное участие в ней, подчеркнул Гладких. Он предполагает, что в России до сих пор есть люди, убежденные, что Херсон контролируется Россией, а Маргарита Симоньян рассказывала, что Россия взяла Киев.
"Молниеносный по своей маразматичности и фантасмагоричности эфир, где она сказала: "Не будем лукавить, мы же на самом деле Киев взяли"", – иронически добавил Гладких.
К победе ведут действия, а не слова
Эксперт убежден, что, наконец, войну выиграют не те, кто рассказывает об этом по телевидению, а те, кто ценой потерь, оружием будет занимать определенную территорию. За исключением первых месяцев войны, у россиян нет территориальных продвижений, а Украина деоккупировала значительную часть территории, которые захватили россияне.
Гладких считает, что эти успехи украинская армия будет повторять, особенно после увеличения военной помощи, после визита Владимира Зеленского в США.
После визита двух сенаторов в Украину, высоко оценивших учет и отчетность по использованию оружия, полученного от партнеров, я думаю, что объемы помощи будут расти,
– добавил спикер.
Их пропаганда далека от реальности
Гладких предполагает, что потенциал украинской армии уже в ближайшие сроки позволит освобождать оккупированные территории.
А они еще раз продолжают рассказывать по телевизору, что уничтожили 15 батарей Patriot, и даже один спутник Илона Маска сошел с орбиты. И все это благодаря Пригожинско-Рогожинским, потому что они обе одинаковые шуты, – иронически заметил спикер.
Он называет российскую пропаганду бредом, ее анализировать интересно только с точки зрения того, как она работает. Однако с реальностью у нее нет ничего общего. Ее функция, по мнению политолога, компенсаторна.
"Они в своей программной пропаганде пытаются продемонстрировать зрителям то, чего давно уже нет на поле боя", – резюмировал Гладких.
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