В то же время где именно такие туалеты размещены достоверно неизвестно – но каким-то образом их видели. Российские военные преданно отстаивают право на отсутствие третьего туалета в школах.
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Война с ветряными мельницами или с туалетами
Губернатор Петербурга после посещения оккупантов в госпитале решил создать новую версию российского вторжения в Украину. В своем телеграм-канале чиновник написал, что те, "кто с автоматом прошел украинизированную версию Донбасса", понимают, за что они воюют. Оказалось – за отсутствие третьего туалета.
Этим ребятам, которые видели в школах туалеты, где вместо двух помещений — для девочек и для мальчиков, три помещения — для девочек, мальчиков и гендерно-нейтральных, не нужно объяснять, какие ценности мы отстаиваем.
– написал российский губернатор.
Также губернатор пообещал привезти в госпиталь спортсменов-паралимпийцев для того, чтобы российские оккупанты "могли обсудить с ними старт спортивной карьеры".
Другие перлы российской пропаганды
- Недавно еще один российский пропагандист придумал свою версию войны в Украине. В этот раз противником России выступает не сама Украина – и даже не НАТО. По словам пропагандиста, врагом России является сама война.
- Российские пропагандисты создали очередное видео с "наемниками". На этот раз они придумали историю о "польском военном, решившем заработать денег ". Однако услышав язык "иностранца" даже сами россияне начали издеваться над авторами и писали, что в такое поверит "разве полоумный".
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