В этот раз некоторый представитель страны-оккупанта придумал нового врага, передает 24 Канал. Оказалось, что Россия воюет не с Украиной и даже не с НАТО.

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Новый "враг" России

Российский экспорт нефти столкнулся с серьезными трудностями. Все из-за санкций США, которые они усилили в отношении торговцев и судоходных компаний. Между тем, в санкционном списке оказалась крупнейшая алмазодобывающая компания в мире.

Российский рубль в течение 2023 года ежемесячно бил новые антирекорды своего же минимума. А яйца теперь Россия импортирует из Турции и Ирана, что свидетельствует о продовольственном кризисе.

В общем средне- и долгосрочные прогнозы для российской экономики неутешительные. Впрочем, пропагандисты имеют свою "статистику".

"Нам труднее, чем Западу. Западу нужно всего лишь поджечь, а нам нужно тушить – это в наших интересах. Мы находимся на восходящих трендах в экономике, в государственном построении, даже по уровню жизни населения – это очевидно, статистика поступает", – убежден один из пропагандистов.

Ну и конечно, куда без темы войны. Почти два года продолжается полномасштабное противостояние Украины. В 2022 году в России заявляли, что воюют с "нацистами", которых сами же и выдумали. В 2023 году концепция изменилась – и тогда не "великая", и никакая не "могучая" взялась воевать с НАТО и Западом. А уже сейчас пропагандисты нашли другого "врага".

Мы воюем сейчас не с Украиной, и даже не с США. Мы воюем с войной,

– заявили оккупанты.

И это только начало года. Трудно представить, каких еще "врагов" способна придумать российская пропаганда.

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