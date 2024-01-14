Водночас де саме такі туалети розміщені певно достеменно не відомо – але якимось чином їх бачили. Російські військові віддано відстоюють право відсутність третього туалету у школах.

Дивіться також Росіяни пишаються своєю ідентичністю та підтримують війну, але вважають, що потрібна опозиція

Війна з вітряками чи з туалетами

Губернатор Петербурга після відвідин окупантів у госпіталі вирішив створити нову версію російського вторгнення в Україну. У своєму телеграм-каналі чиновник написав, що ті, "хто з автоматом пройшов українізовану версію Донбасу" розуміють, за що вони воюють. Виявилося – за відсутність третього туалету.

Цим хлопцям, які бачили в школах туалети, де замість двох приміщень — для дівчаток та для хлопчиків, три приміщення — для дівчаток, хлопчиків та гендерно-нейтральних, не треба пояснювати, які цінності ми відстоюємо,

– написав російський губернатор.

Також губернатор пообіцяв привезти до шпиталю спортсменів-паралімпійців для того, щоб російські окупанти "могли обговорити з ними старт спортивної кар'єри".

Інші перли російської пропаганди