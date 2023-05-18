Даже пропагандисты не выдержали: на шоу Скабеевой в восторге от Зеленского

Западные союзники Украины прилагают максимальные усилия, чтобы ускорить победу и поставляют новейшее оружие и технику для защиты украинских земель. Это стало топ темой для обсуждения "на болотах", там уже не скрывают свой страх и просчитывают все возможные сценарии развития событий.

Более того, на российском телевидении сейчас начинают звучать тезисы, которые невозможно было представить еще год назад. Теперь россияне невольно начинают восхищаться Владимиром Зеленским и его эффективностью как президента, пишет 24 Канал.

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Невероятно, но российская пропаганда или потеряла методичку, или решила начать оправдываться, так сказать, с желанием запрыгнуть в последней поезд, ведь понимает, что в сказки о "второй армии" не верит уже никто. Да и "самолетопады" и визиты беспилотников в Москве изрядно пощекотали их нервы.

Россияне ошарашили заявлениями

Теперь в эфирах оккупантов начали звучать мнения, что Владимир Зеленский действительно хороший президент и кому-то стоило бы у него поучиться. Мол, в какую страну он не приехал бы, со всеми может эффективно договориться.

Меня не только смущает, но и не нравится то, что наши средства массовой информации настроены патриотически, занимают гражданскую, единственную возможную для наших СМИ позицию. Мол, Зеленский несерьезный. Зеленский очень эффективен, КПД его деятельности 90%,

– раздались заявлениями "эксперты" в студии российских телеканалов.

Интересно, что в ХХІ веке у страны, даже если она террористка, может быть "единственно возможная позиция на всех". И здесь неожиданно звучат тезисы об обжаловании этой позиции.

Можно лишь догадываться, какие последствия будут для спикера после таких слов, не зря в России так любят слова "от тюрьмы и от суммы". Но от правды не уйти, и ее уже начинают понемногу озвучивать даже в российских СМИ.

Российская пропаганда перепутала методички: смотреть видео

Россияне продолжают позориться