Российские пропагандисты несколько изменили тональность. Ранее они уверяли, что армия России справится с ВСУ буквально за несколько дней. Теперь рупоры Кремля говорят, что украинцев в течение 8 лет готовили к войне американцы и европейцы.

Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко, информирует 24 канал. Он привел пример Маргариты Симоньян, которая распространила пост своего мужа Тиграна Кеосаяна.

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Пропагандисты уже утверждают, что у Украины – не слабая армия

Два рупора сообщили, что, мол, у Украины не такая уж слабая армия. Была большая ошибка анонсировать взятие Киева за несколько дней,

– пояснил Лещенко.

В заметке Кеосаян утверждает, что, мол, с такой точки зрения только больше "подвиг" российских военных и их "значение в истории". Лещенко подчеркивает: таким образом создают аргументацию для своих граждан – почему массово погибли российские солдаты, а никаких поставленных целей не была достигнута.

Советуем пересмотреть брифинг Сергея Лещенко: