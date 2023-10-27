Все в Кремле понимают эти настроения и все больше боятся за свою судьбу. Подробнее о междоусобиях среди российских "элит" рассказал 24 Каналу политолог Дмитрий Орешкин.

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После сравнения России с ХАМАС российские властные круги все больше начали волноваться за будущие выборы. С одной стороны, Путин не может что-либо потерять на этих выборах, ведь они будут проходить совершенно непрозрачно. Но с другой стороны, многие из окружения диктатора понимают, что "дедушка завел их в тупик".

Они боятся об этом сказать даже дома, в подушку, потому что все записывается. Но на уровне понимания осознают, что ситуация лучше не становится, что экономика тормозится. Можно сколько угодно рассказывать о победном росте, но это не компенсирует даже того падения, которое произошло год назад.

– добавил Орешкин.

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Настроения в России

Путинские пособники понимают, что война требует все больше денег, война начинает утомлять. В свою очередь это провоцирует междоусобия и грызню внутри России.

Вспомнить только бессмысленные высказывания Маргариты Симоньян о ядерных испытаниях над Сибирью. Все более жестокими и отчаянными становятся заявления официальной представительницы МИД России Марии Захаровой и российского пропагандиста Евгения Сатановского. Тот обрушился с резкой критикой Захаровой, о которой сказал, что та "сильно выпивает" и назвал ее "шм*рой".

Не обошел Сатановский и ярого алкоголика Дмитрия Медведева, назвав его "мелким слабеньким дерьмом".

Мне кажется, что это подсознательное понимание того, что они находятся в такой вялой истерике, ведь с одной стороны понятно, что нужно говорить о победе и что Россия впереди всей планеты, но они ведь не глупы. Они же понимают, где сегодня находится путинская Россия. Поэтому у них есть агрессивность по отношению ко всем,

– добавил политолог.

Этим отмечаются не только путинские элиты. В низовых частях населения происходит то же самое. Растет ксенофобия, ненависть ко всем. Появляются сообщения о пьяной стрельбе вернувшихся с фронта с посттравматическим синдромом.

Но, убежден Орешкин, это отчаяние не свидетельствует о том, что в России готовы сместить Путина. Ведь у него огромное количество специальных служб, чтобы отслеживать такие процессы, собирать доносы и предотвращать бунты.

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