Усі в Кремлі розуміють ці настрої і дедалі більше бояться за свою долю. Детальніше про міжусобиці серед російських "еліт" розповів 24 Каналу політолог Дмитро Орєшкін.

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Після порівняння Росії з ХАМАС російські владні кола все більше почали хвилюватися за майбутні вибори. З одного боку, Путін не може щось втратити на цих виборах, адже вони проходитимуть абсолютно непрозоро. Але з іншого боку, багато хто з оточення диктатора розуміє, що "дідусь завів їх у глухий кут".

Вони бояться про це сказати навіть вдома, в подушку, бо все записується. Але на рівні розуміння усвідомлюють, що ситуація кращою не стає, що економіка гальмується. Можна скільки завгодно розказувати про переможний ріст, але це не компенсує навіть того падіння, що відбулося рік тому,

– додав Орєшкін.

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Настрої в Росії

Путінські посіпаки розуміють, що війна потребує все більше грошей, війна починає втомлювати. Своєю чергою це провокує міжусобиці і гризню всередині Росії.

Згадати лишень безглузді висловлювання Маргарити Симоньян про ядерні випробування над Сибіром. Все жорстокішими і відчайдушнішими стають заяви офіційної представниці МЗС Росії Марії Захарової та російського пропагандиста Євгена Сатановського. Той обрушився з різкою критикою Захарової, про яку сказав, що та "сильно випиває" і назвав її "шм*рою".

Не оминув Сатановський і затятого алкоголіка Дмитрія Мєдвєдєва, назвавши його "дрібним слабеньким лайном".

Мені здається, що це підсвідоме розуміння того, що вони перебувають у такій млявій істериці, адже з одного боку, зрозуміло, що потрібно говорити про перемогу і що Росія попереду всієї планети, але вони ж не дурні. Вони ж розуміють, де насправді сьогодні перебуває путінська Росія. Тому в них є агресивність у ставленні до всіх,

– додав політолог.

Цим відзначаються не лише путінські еліти. В низових частинах населення відбувається те ж саме. Росте ксенофобія, ненависть до всіх. З’являються повідомлення про п’яну стрілянина тих, хто повернувся з фронту з посттравматичним синдромом.

Але, переконаний Орєшкін, цей відчай не свідчить про те, що в Росії готові змістити Путіна. Адже той має величезну кількість спеціальних служб, аби відстежувати такі процеси, збирати доноси і запобігати бунтам.

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