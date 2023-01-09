Самые активные страны Балтии и Польша: как мир борется с российской пропагандой

С началом полномасштабного вторжения России в Украину мир начал прекращать трансляцию телеканалов пропагандистских медиа. Также российские пропагандисты попадают в санкционные списки.

Центр стратегических коммуникаций и безопасности проанализировал, как мир борется с российской пропагандой. Украина в этом вопросе стала первопроходцем, пишет 24 Канал.

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В 2014 году Украина запретила трансляцию 14 каналов

В 2014 году Украина была одной из первых стран, запретивших трансляцию 14 российских телеканалов. Среди них: "Первый канал. Всемирная сеть", "РТР Планета", "НТВ", "НТВ Мир", "Россия-24", "Россия-1", "ТНТ", "Петербург-5", "Звезда", "Рен ТВ", "ТВ Центр-International" ("ТВСИ"), российская версия "Euronews", RT и Life News.

Тогда такие действия вызвали возмущение и обеспокоенность мирового сообщества, а международные правозащитные организации ОБСЕ и ЕС призвали украинские власти быть крайне осторожными при принятии решения о запрете или цензуре СМИ. Однако со временем мир стал осознавать, что вопрос блокирования российского контента – это вопрос не только информационной, но и национальной безопасности,

– заявили в ЦПД.

Следом за Украиной российские каналы запрета в Литве и Латвии

В 2020 году вещание российских телеканалов из сети RT запретили в Литве и Латвии. Причиной блокирования стала связь медиа с находящимся под санкциями ЕС пропагандистом Дмитрием Кисилевым.

После полномасштабного вторжения в Латвии продолжили противодействие российским пропагандистским ресурсам. Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение о запрете с 9 июня 2022 года трансляции оставшихся 80 российских телеканалов, которые еще можно было смотреть на территории Латвии.



После Украины российские каналы запрета в Литве и Латвии / Фото schengenvisainfo.com

В декабре 2022 года в этот список Латвия добавила и телеканал "Дождь". NEPLP "по соображениям безопасности" лишила лицензию российский телеканал.

Регулятор оценил комплекс нарушений, которые в последнее время допустил канал: отсутствие звуковой дорожки на государственном языке для трансляций, изображение Крыма на карте как части территории России, допущенное телеведущим канала названия русской армии "нашей армией", а также выражение поддержки русской армии.

Как российскую пропаганду ограничивают в ЕС

В марте 2022 года ЕС ввел санкции в отношении телеканалов Sputnik и RT/Russia Today (RT English, UK, RT Germany, RT France, RT Spanish) и прекратил их трансляцию в странах ЕС.

В декабре 2022 года 9 пакет санкций от ЕС запретил вещание на территории ЕС еще 4 российских медиа – "НТВ"/"НТВ Мир", "Россия 1", "РЕН ТВ" и "Первый канал".

В настоящее время 30 стран в Европе прекратили вещание российских пропагандистских каналов Russia Today и Sputnik. Активнее всего российской пропаганде противодействуют страны Балтии и Польша.

Российскую пропаганду ограничивают в ЕС / Фото AP

В декабре Молдова также приостановила лицензию 6 телеканалов, распространявших дезинформацию о войне России против Украины – молдавским телеканалам TV6, Orhei TV. Primul în Moldova, Accent TV, а также молдавским версиям русских вещателей RTR Moldova и NTV Moldova.

Лицензии каналов приостановили с целью "защиты национального информационного пространства и предотвращения риска дезинформации путем распространения недостоверной информации или попыток манипулирования общественным мнением".

Российские каналы запрещают за океаном

Об ограничении вещания российским государственным СМИ сообщили телекоммуникационные провайдеры в Австралии, Канаде и США.

В мае США ввели санкции против "Первого канала", "России-1" и "НТВ". Тогда также власти Великобритании ввели санкции против ВГТРК и отдельных журналистов из России.

Ограничительные меры приняли и в отношении так называемых "военкоров" Поддубного, Коца, Стешина, телеведущего Леонтьева, а также председателя совета директоров "Первого канала" Орешкина.

Наибольшее внимание в контексте санкций и ограничений уделено российскому пропагандистскому государственному медиа RT.

Во Франции российскую пропаганду "прикрыли" только после решения суда

Важен также вопрос выполнения санкций на уровне телекоммуникационных компаний и провайдеров. К примеру, после внедрения санкций ЕС в отношении RT и других пропагандистских каналов России, французский оператор спутниковой связи Eutelsat продолжал транслировать российскую пропаганду.



Во Франции российскую пропаганду запретили благодаря "Репортеры без границ" / Фото dpa

"Репортеры без границ" возглавили украинскую инициативу в судебном порядке запретить вещание "Россия 1", "Первый канал" и "НТВ" через Eutelsat.

"Репортеры без границ" выиграли суд, поэтому государственный совет Франции принял решение приостановить действие решения французского медиарегулятора Arcom, отказавшегося запретить трансляцию российских пропагандистских каналов на французском спутниковом операторе Eutelsat.

Регулятор также обнаружил, что каналы транслировались не только в России, но и на временно оккупированных территориях Украины. В ближайшее время Eutelsat больше не будет транслировать российские пропагандистские каналы "Россия 1", "Первый канал" и "НТВ".

По сути речь идет о полном отказе провайдера сотрудничать с этими телеканалами, поскольку прекращение трансляции касается не только стран ЕС, где внедрены санкции,

– указывают в ЦПД.

Санкции против пропагандистов

С начала полномасштабного вторжения России против российских пропагандистов тоже начали вводить санкции.

В феврале 2022 года под санкции Евросоюза попали российские пропагандисты – руководитель главного кремлевского пропагандистского канала RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев.

Санкции предусматривают замораживание активов на территории ЕС, запрет на въезд в страны ЕС и транзит через них.

За распространение дезинформации под санкции попали также телеведущая Ольга Скабеева, директор русскоязычной службы RT Антон Красовский, пропагандист и кинодеятель Тигран Кеосаян.

Блокировка и ограничение распространения российской пропаганды в соцсетях

Компания Meta еще с 2020 года маркирует страницы российских государственных СМИ в Facebook и Instagram как "финансируемые правительством России". После полномасштабного вторжения России Meta начала снижать приоритет выдачи страниц и сообщений российских пропагандистских ресурсов и затруднять поиск этих ресурсов в Facebook и Instagram по всему миру.

Кроме того, российским государственным СМИ запретили размещать рекламу или монетизировать свои сообщения на платформах компании.

Также по требованию правительства Украины для украинских пользователей ограничили доступ к страницам Маргариты Симоньян и Антона Красовского, российских пропагандистов и телеведущих Тины Канделаки, Владимира Соловьева и других.



Ольга Скабеева / Фото с росСМИ

В то же время в ЕС и Великобритании, согласно правительственным запросам и в соответствии с введенными санкциями, ограничили доступ к Russia Today и Sputnik.

YouTube также заблокировал российские пропагандистские каналы RT и Sputnik по всей Европе, а в Украине заблокированы также "Первый канал", "Россия 24", "Россия 1", ТАСС, "РИА Новости", РБК и "Телеканал Звезда".

Кроме YouTube-каналов российских медиа, видеохостинг блокирует и учетные записи отдельных прокремлевских пропагандистов, таких как: Соловьева "Соловьев LIVE" и его программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", пропагандиста Анатолия Шария, его жены Ольги Шарий и их канал "Дубль".

Российские пропагандисты продолжают обходить ограничения и создавать новые каналы коммуникаций. В ноябре 2022 года RT анонсировал запуск нового пропагандистского мультимедийного онлайн-портала RT Balkan на сербском языке и даже создал YouTube-канал. В декабре YouTube заблокировал его.