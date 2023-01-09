Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки проаналізував, як світ бореться з російською пропагандою. Україна в цьому питання стала першопроходцем, пише 24 Канал.

До речі Шпигував і порушив санкції: у Латвії затримали редактора-пропагандиста "Sputnik Литва"

У 2014 році Україна заборонила трансляцію 14 каналів

У 2014 році Україна була однією з перших країн, яка заборонила трансляцію 14 російських телеканалів. Серед них: "Первый канал. Всемирная сеть", "РТР Планета", "НТВ", "НТВ Мир", "Россия-24", "Россия-1", "ТНТ", "Петербург-5", "Звезда", "Рен ТВ", "ТВ Центр-Іnternational" ("ТVСІ"), російська версія "Euronews", RT та Life News.

Тоді такі дії викликали обурення та занепокоєння світової спільноти, а міжнародні правозахисні організації ОБСЄ і ЄС закликали українську владу бути вкрай обережною під час ухвалення рішення про заборону чи цензуру ЗМІ. Проте з часом світ почав усвідомлювати, що питання блокування російського контенту – це питання не лише інформаційної, але й національної безпеки,

– заявили в ЦПД.

Вслід за Україною російські канали заборони у Литві та Латвії

У 2020 році мовлення російських телеканалів із сітки RT заборонили у Литві та Латвії. Причиною блокування став зв'язок медіа з пропагандистом Дмітрієм Кісільовим, який перебуває під санкціями ЄС.

Після повномасштабного вторгнення у Латвії продовжили протидію російським пропагандистським ресурсам. Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) прийняла рішення про заборону з 9 червня 2022 року трансляції 80 російських телеканалів, що залишилися та які ще можна було дивитися на території Латвії.



Після України російські канали заборони у Литві та Латвії / Фото schengenvisainfo.com

У грудні 2022 року до цього списку Латвія додала і телеканал "Дождь". NEPLP "з міркувань безпеки" позбавила ліцензії російський телеканал.

Регулятор оцінив комплекс порушень, які останнім часом допустив канал: відсутність звукової доріжки державною мовою для трансляцій, зображення Криму на карті як частини території Росії, допущене телеведучим каналу назви російської армії "нашою армією", а також вираження підтримки російської армії.

Як російську пропаганду обмежують у ЄС

У березні 2022 року ЄС ввів санкції щодо телеканалів Sputnik і RT/Russia Today (RT English, RT UK, RT Germany, RT France, RT Spanish) та припинив їхню трансляцію у країнах ЄС.

У грудні 2022 року 9 пакет санкцій від ЄС заборонив мовлення на території ЄС ще 4 російських медіа – "НТВ"/"НТВ Мир", "Россия 1", "РЕН ТВ" та "Первый канал".

Наразі 30 країн у Європі припинили мовлення російських пропагандистських каналів Russia Today та Sputnik. Найактивніше російській пропаганді протидіють країни Балтії та Польща.

Російську пропаганду обмежують у ЄС / Фото AP

У грудні Молдова також призупинила ліцензію 6 телеканалів, що поширювали дезінформацію про війну Росії проти України – молдовським телеканалам TV6, Orhei TV. Primul în Moldova, Accent TV, а також молдовським версіям російських мовників RTR Moldova та NTV Moldova.

Ліцензії каналів призупинили з метою "захисту національного інформаційного простору та запобігання ризику дезінформації, шляхом поширення недостовірної інформації або спроб маніпулювання громадською думкою".

Російські канали забороняють за океаном

Про обмеження мовлення російських державних ЗМІ повідомили телекомунікаційні провайдери в Австралії, Канаді та США.

У травні США запровадили санкції проти "Первого канала", "России-1" та "НТВ". Тоді також влада Великої Британії ввела санкції проти ВГТРК та окремих журналістів із Росії.

Обмежувальні заходи вжили й щодо так званих "воєнкорів" Піддубного, Коца, Стешина, телеведучого Леонтьєва, а також голови ради директорів "Первого канала" Орешкіна.

Найбільшої уваги у контексті санкцій та обмежень приділено російському пропагандистському державному медіа RT.

У Франції російську пропаганду "прикрили" тільки після рішення суду

Важливим є також питання виконання санкцій на рівні телекомунікаційних компаній та провайдерів. Наприклад, після впровадження санкцій ЄС щодо RT та інших пропагандистських каналів Росії, французький оператор супутникового зв'язку Eutelsat продовжував транслювати російську пропаганду.



У Франції російську пропаганду заборонили завдяки "Репортери без кордонів" / Фото dpa

"Репортери без кордонів" очолили українську ініціативу в судовому порядку заборонити мовлення "Россия 1", "Первый канал" та "НТВ" через Eutelsat.

"Репортери без кордонів" виграли суд, тому державна рада Франції ухвалила рішення призупинити дію рішення французького медіарегулятора Arcom, який відмовився заборонити трансляцію російських пропагандистських каналів на французькому супутниковому оператору Eutelsat.

Регулятор також виявив, що канали транслювали не лише в Росії, а й на тимчасово окупованих територіях України. Найближчим часом Eutelsat більше не транслюватиме російські пропагандистські канали "Россия 1", "Первый канал" та "НТВ".

По суті, йдеться про повну відмову провайдера співпрацювати з цими телеканалами, оскільки припинення трансляції стосується не лише країн ЄС, де впроваджені санкції,

– вказують у ЦПД.

Санкції проти пропагандистів

Від початку повномасштабного вторгнення Росії проти російських пропагандистів також почали вводити санкції.

У лютому 2022 року під санкції Євросоюзу потрапили російські пропагандисти – керівниця головного кремлівського пропагандистського каналу RT Маргарита Симоньян та телеведучий Владімір Соловйов.

Санкції передбачають заморожування активів на території ЄС, заборону на в'їзд до країн ЄС та транзит через них.