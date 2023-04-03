Психолог и психотерапевт Спартак Суббота рассказал 24 Каналу, что Азаренок, а также российские пропагандисты – Владимир Соловьев, Ольга Скабеева и другие пользуются одним психологическим эффектом. По его словам, благодаря этому их пропагандистские заявления оказывают влияние на определенные слои населения.

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Тем, кто провозглашает факты, доверия меньше

Психолог обратил внимание, что все они используют эффект доктора Фокса.

Это феномен, при котором люди согласны с мнением того, кто транслирует чрезмерно уверенную и хорошую риторику. У людей, имеющих не высокий уровень интеллекта, низкий уровень жизни и проблемы со здоровьем, в первую очередь, психическим, воспринимают выразительность и эпатажность того, о чем он говорит, как правду,

– считает Суббота.

По его словам, есть люди, говорящие факты, но провозглашающие их спокойно, без эмоций. Таким людям, к сожалению, доверия меньше. А человеку, пафосно представляющему ложную информацию, верят.

Но, если хорошо говорить бред, он от того не становится правдой,

– отметил психотерапевт.

По его мнению, эффект доктора Фокса используют все комментаторы на территории России.

Психолог объяснил, как российские пропагандисты готовят свои выступления: смотрите видео

Он им нужен для того, чтобы популяризировать негативные нарративы, смерть и рабство,

– подчеркнул психолог.

Спартак Субботу подчеркнул, что украинские ведущие не используют эффект доктора Фокса. Они спокойно говорят, опираются на какие-то факты и оперируют ими.

Обратите внимание! Эффект доктора Фокса заключается в том, что эффектная выразительность выступающего перед аудиторией может полностью затмить для слушателей ложь и бессмысленность того, о чем он говорит. Эффект получил такое название в 1970 году. Тогда в медицинской школе Калифорнийского университета прошел эксперимент, во время которого выступил с докладом актер, представившийся доктором Майроном Фоксом. Доклад имел признаки научного, хотя был не совсем таким. Актер, не разбиравшийся в том, о чем рассказывал, выступил очень экспрессивно и выразительно, чем очень понравился слушателям.

Скандальные заявления пропагандистов