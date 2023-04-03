Психолог и психотерапевт Спартак Суббота рассказал 24 Каналу, что Азаренок, а также российские пропагандисты – Владимир Соловьев, Ольга Скабеева и другие пользуются одним психологическим эффектом. По его словам, благодаря этому их пропагандистские заявления оказывают влияние на определенные слои населения.
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Тем, кто провозглашает факты, доверия меньше
Психолог обратил внимание, что все они используют эффект доктора Фокса.
Это феномен, при котором люди согласны с мнением того, кто транслирует чрезмерно уверенную и хорошую риторику. У людей, имеющих не высокий уровень интеллекта, низкий уровень жизни и проблемы со здоровьем, в первую очередь, психическим, воспринимают выразительность и эпатажность того, о чем он говорит, как правду,
– считает Суббота.
По его словам, есть люди, говорящие факты, но провозглашающие их спокойно, без эмоций. Таким людям, к сожалению, доверия меньше. А человеку, пафосно представляющему ложную информацию, верят.
Но, если хорошо говорить бред, он от того не становится правдой,
– отметил психотерапевт.
По его мнению, эффект доктора Фокса используют все комментаторы на территории России.
Психолог объяснил, как российские пропагандисты готовят свои выступления: смотрите видео
Он им нужен для того, чтобы популяризировать негативные нарративы, смерть и рабство,
– подчеркнул психолог.
Спартак Субботу подчеркнул, что украинские ведущие не используют эффект доктора Фокса. Они спокойно говорят, опираются на какие-то факты и оперируют ими.
Скандальные заявления пропагандистов
- В эфире шоу пропагандистки Скабеевой один из участников призвал "стереть Великобританию с лица земли". Свою нелепую идею он "обосновал" тем, что эта страна во всем виновата и является главным "подстрекателем" в Европе.
- Скабеева также недавно жаловалась на то, что в Киеве уже давно исчезли проблемы с отключением света. По ее мнению, эта новость должна испортить настроение россиянам.
- На шоу другого пропагандиста – Соловьева один из гостей, размышляя о "развитии России", заявил, что "российская цивилизация" насчитывает "7,5 тысячи лет по славянскому летоисчислению". Этой цифрой он смутил даже гостей шоу Соловьева.