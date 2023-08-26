Россия тратит безумные деньги не только на линии фронта. В Кремле также трудятся над пропагандой в США и Европе. Там распространяются пророссийские и антиукраинские месседжи.

Это подчеркивают обозреватели из западных СМИ, ссылаясь на рассекреченный анализ американской разведки. Они отмечают, что Россия активизирует свои усилия, чтобы распространять в США и Европе выгодные для нее месседжи.

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Россия манипулирует мнениями жителей США и Европы

Для этого в Кремле используют технологии отмывания воздействия. С их помощью в стране-агрессоре скрывают усилия своих спецслужб культивировать как пророссийские, так и антиукраинские нарративы.

Как выяснилось, спецслужбы России, в том числе федеральная служба безопасности, тайно использовали союзников. Они входили в номинально независимые организации. И с их помощью распространяли пропаганду.

Предполагают, что после так называемого мятежа Пригожина российским информационным операциям могли нанести определенный удар. Он ведь не только был финансистом ЧВК "Вагнера", но и спонсировал так называемое Агентство интернет-исследований. Собственно, он управлял тролль-фермой, которая занималась поддержкой Дональда Трампа на выборах в 2016 году. Тогда вся критика лилась в адрес Хиллари Клинтон.

Россия ищет молодых лидеров за пределами страны

Обнародованная информация свидетельствует, что в России сосредоточены на развитии сети молодых лидеров. На долгосрочную перспективу. Они, выражают надежду в Кремле, поддержат или распространят пророссийские идеи в своих странах. Это не будет отличаться от работы шпионских агентств времен СССР. Где тоже планировали развить сеть идеологических союзников и информаторов по всему миру.

Кремль совершает целые операции. Они направлены на создание поддержки страны-агрессора среди американцев и европейцев. Кроме того, не брезгуют прямолинейными мерами. К примеру, организацией фейковых народных протестов.

Вербовали граждан США

В частности, этим занималась Наталья Бурлинова, чье имя упоминается в обвинительном заключении Министерства юстиции. Его как раз обнародовали в этом году.

Известно, что она вступила в сговор с ФСБ, чтобы вербовать американцев из академических учреждений. Они должны были участвовать в неправительственной организации "Креативная дипломатия", которую создала Бурлинова.

Эта организация называет себя программой публичной дипломатии для начинающих лидеров. Мол, она способствует их диалогу с Россией. И уже заявляют, что в программе приняли участие 80 человек из разных стран мира.

Интересно, что после предъявления обвинения в июне Министерство финансов США наложило санкции на двух сотрудников ФСБ. Речь, в частности, о Егоре Попове, который был куратором Бурлиновой. В Минфинансов отмечали, что он контролировал работу последней, а также предоставлял ей список граждан США, к которым можно обращаться.

Кейс Бурлиновой не единственный. Рассекреченный анализ подсвечивает также:

Андрея Степаненко, работавший на ФСБ с 2014 по 2019 годы;

работавший на ФСБ с 2014 по 2019 годы; Максима Григорьева, который был директором Фонда изучения демократии, распространявшей антиукраинские нарративы от имени Кремля;

который был директором Фонда изучения демократии, распространявшей антиукраинские нарративы от имени Кремля; Антона Цветкова, руководителя группы "Офицеры России". Последний, по указаниям российской разведки, организовывал протесты в Москве, в том числе вблизи посольства США.

И это лишь часть того, что делает Россия, чтобы распространять свою ИПСО на территории США и Европы. Кремль продолжает вербовать людей, организовывать агентурные сетки и с их помощью распространять нарративы, которые сыграют в пользу стране-агрессору. Все для того, чтобы эта ИПСО была долговременной.