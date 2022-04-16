Россия не прекращает свою информационную войну, создавая новые фейки или продолжает старые, прекрасно работающие в головах россиян.

Так, Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает, что российская пропаганда начинает новый этап "биологической войны" и фиксирует "промежуточную победу", рассказывая об уничтожении "известнейших" биолабораторий в Украине.

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Ведь известно, что с начала широкомасштабного вторжения России в Украину одна из причин спецоперации, по данным кремлевских медиа, – якобы "планируемый запуск американских военных биолабораторий в Киеве и Одессе".

Пропагандисты убеждены и убеждают других, что "в планах Пентагона, кроме экономических и других мер, применить боевые рецептуры против нашей страны (России – ред.) и дестабилизировать обстановку, остановить экономику".

Те же яйца, только в профиль

Но после почти двухнедельного затишья по этой теме российская пропаганда отчиталась, что "биологическая война продолжается". Но появилась новая проблема, потому что США и Германия после того, как Россия начала "спецоперацию" в Украине, активно "осваивают Монголию для проведения своих биологических исследований с вирусами холеры, малярии и энцефалита".

Так на фоне военного поражения кремль снова фиксирует в информационном поле промежуточную вымышленную победу.

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