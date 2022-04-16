Так, Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє, що російська пропаганда починає новий етап "біологічної війни" і фіксує "проміжну перемогу", розповідаючи про знищення "славнозвісних" біолабораторій в Україні.

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Адже відомо, що від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну одна з причин "спецоперації", за даними кремлівських медіа, – начебто "запланований запуск американських військових біолабораторій в Києві та Одесі".

Пропагандисти переконані і переконують інших, що "в планах Пентагону, крім економічних та інших заходів, застосувати бойові рецептури проти нашої країни (Росії – ред.) та дестабілізувати обстановку, зупинити економіку".

Ті ж яйця, тільки в профіль

Але після майже двотижневого затишшя щодо цієї теми російська пропаганда відзвітувала, що "біологічна війна триває". Але з’явилась нова проблема, бо США та Німеччина після того, як Росія почала "спецоперацію" в Україні, активно "освоюють Монголію для проведення своїх біологічних досліджень з вірусами холери, малярії та енцефаліту".

Так на тлі військової поразки кремль знову фіксує в інформаційному полі проміжну вигадану перемогу.

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