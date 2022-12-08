Кремль снова сменил риторику: говорят, что войну может закончить только Зеленский

Песков заявил, что о присоединении новых территорий к России не говорится, но в "новых регионах" еще есть "оккупированные территории", которые должны "освободить". Так россияне называют захват украинских земель.

Да, Россия продолжает грезить украинскими территориями и мечтает их оккупировать, называя это "освобождением". При этом там уже говорят, что вся Украина им будто бы не нужна.

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Россия хочет вернуться на освобожденные ВСУ земли

Песков дал понять, что Кремль интересует вся Донецкая область, а также Запорожская, Херсонская и часть Харьковской области. Как сказал Песков, они должны "освободить" то, что "вошло в состав России, а затем было оккупировано назад украинскими войсками".

Он начал повторять утверждение Путина, что тот объявил аннексированными частично захваченные области, чтобы "защитить" людей Донбасса. Также сказал, что территории, которые ВСУ освободили от российских захватчиков, "захвачены Киевом".

Об этом (присоединение новых территорий в Украине) речь не идет. По крайней мере, никаких заявлений на этот счет не было. Но все равно много работы по освобождению территорий. В ряде новых регионов еще есть оккупированные территории, которые должны быть освобождены,

– сказал Дмитрий Песков.

Также он заявил, что война якобы может закончиться хоть завтра, по желанию Зеленского, снова перекладывая всю ответственность на Украину. Хотя на самом деле инициатор и агрессор в этой войне – Россия. И все, что нужно для завершения этой войны, чтобы российские войска покинули украинские территории в пределах международно-признанных границ.

Поиск "нацистов" в Украине продолжается

Также спикер диктатора сказал, что целями "спецоперации", то есть войны, является "денацификация и демилитаризация". Да, украинские электрические подстанции и дома мирных украинцев, наверное, очень важные "военные объекты". Однако с поиском нациста Пескову можем помочь – пусть посмотрит в зеркало.

При этом видно, что Путина и его миньонов действительно задело то, что журнал Time назвал Зеленского человеком года. Песков сказал, что это "укладывается в рамки русофобского общеевропейского мейнстрима".

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