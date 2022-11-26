Латвийские флаги не беспокоят: пропагандисты заврались о "нападении Польши"

Российская пропагандистская машина не дремлет ни днем, ни ночью. А стоит бы, ведь недосып, похоже, негативно влияет на качество продуцируемых ими фейков.

Так, на российском телевидении заявили, что Польша готовится "к нападению". Вот только в качестве доказательства этому "журналисты" использовали кадры латвийского военного парада.

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Немного заврались: на видео четко видны латвийские флаги

Кремлевские пропагандисты показали в эфире кадры, где Польша якобы отправляет колонны военной техники в сторону границы. Представители российского телевидения предположили, что все это оружие следует в Украину или Беларусь.

Только вот кадры из сюжета показывают парад военной техники в День независимости Латвии. Пропагандистов не смутило даже наличие у видео латвийских флагов.

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Почему россияне до сих пор верят в пропаганду

Эксперт по коммуникациям и бывший журналист из Эстонии Рауль Ребане объяснил, что россияне искренне хотят верить пропаганде , поэтому она так действенна. Дело в том, что нарратива, который навязывают россиянам, уже несколько сотен лет.

Рауль Ребане подчеркнул, что соответствующие технологии используются не только в России, но и в Эстонии и других странах. Ими пользуются ультраправые популисты для достижения своих целей и целей.

По словам эксперта, такая роспропаганда нацелена на перепрограммирование нации с помощью коммуникационных технологий. Детальнее о том, как это работает, можно узнать из работ Йозефа Геббельса.

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