"Кремль" разрешения не давал: почему российские пропагандисты идут против методички

Кремлевские пропагандисты активно критикуют российское министерство обороны из-за провалов в Украине. Таких указаний им в Кремле не давали, однако противостоять народному гневу они не могут, поэтому возглавили его.

Такое мнение 24 каналу высказал главный редактор издания The Insider (Россия) Роман Доброхотов. Ранее сообщалось о том, что российская пропаганда начала придумывать оправдание событиям крымского моста.

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Методички от Кремля до сих пор существуют

Доброхотов рассказал, что методички из Кремля для пропагандистов никто не отменял, потому что руководители телеканалов, СМИ еженедельно собираются в Администрации президента для обсуждения событий. Другое дело, что Администрация не понимает состояния дел, дальнейших шагов, но что-то нужно написать.

Среди заметных идей это направить гнев населения на кого-то. Найти виновных, в том числе местных военных комиссаров, отправляющих инвалидов на мобилизацию,

– отметил главный редактор издания The Insider (Россия).

Собственная инициатива Пригожина и Кадырова

Он продолжил, что действительно интереснее то, что не пропагандисты, а такие люди, как Пригожин и Кадыров начали критиковать министерство обороны, Шойгу и ключевых генералов. Даже коллаборант Стремоусов вообще предложил Шойгу застрелиться. Это прямой наезд на министра обороны. Пока не лично на Путина, но и это спровоцирует взлом системы.

"Путин не может отказаться от Шойгу. Это один из ближайших для него людей, с которым он даже проводит все отпуска, а не с женой или любовницей. Поэтому это удар в спину от российских пропагандистов и политиков. Они очень сильно расшатывают систему, и наконец будет нанесен удар и по главнокомандующему», – заметил Доброхотов.

Путин не давал приказа критиковать Шойгу

Главный редактор издания The Insider (Россия) добавил, что Путин не мог распорядиться критиковать Шойгу. Это не в его стиле. Он никогда не критиковал генералов, командующих битвами. Кроме того, он никогда не увольнял людей, которых критикуют, поскольку он привык принимать решение сам, а не под давлением. Поэтому это личная инициатива пропагандистов и политиков.

Под Путиным есть конкуренция между силовыми группами, каждая из которых хочет доказать, что она самая классная, а министерство обороны плохое, ему доверять не следует,

– подчеркнул он.

Доброхотов о том, почему российские пропагандисты идут против методички: смотрите видео

Объяснить поражение никто никак не сможет

По словам Доброхотова, то, как объяснить поражение в Украине россиянам, никто не разрабатывает. Сейчас они работают по методике оправдания Путина – царь хороший, а бояре плохие. Мол, Путину соврали об обеспечении и вооружении, военные комиссары косоглазых отправляют на фронт снайперами. Однако будущее отступление невозможно будет свалить на комиссаров. Это системная проблема русской армии.

"Мы наблюдаем за паникой у Симоньян, Соловьева и тому подобных, как они с пеной у рта требуют объяснений военных провалов России. Истерика показывает ощущение "ватной" части общества, которая сначала была на патриотическом подъеме, а теперь провал. Пропагандисты видят, что не могут противостоять волне гнева, поэтому они решили ее возглавить", – подытожил главный редактор издания The Insider (Россия).

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