Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что роль этих людей в разжигании и подпитке войны является колоссальной. Привлечь их к ответственности можно по ряду обвинений.

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Действительно ли пропагандистов могут посадить

Выдвинуть обвинения можно на основе международных документов, которые регулируют вопросы призывов к геноциду, уничтожение представителей определенной нации. Всем этим пропагандисты неоднократно занимались.

Более того, они делали это в прямом эфире, под запись, а затем ретранслировали свои заявления на многочисленных информационных ресурсах. Нет никакой проблемы, чтобы собрать доказательную базу, ведь эти люди не прятались, а все делали открыто.

Я напомню, что много лет после того, как был геноцид, например, в Руанде, людей, которые имели отношение к распространению преступных нарративов, привлекли к ответственности. Были выданы документы на задержание, их искали по всему миру. Некоторых даже поймали, хотя прошли десятилетия,

– рассказал политолог.

Так же должно быть с российскими пропагандистами. Кроме того, большинство из них без проблем ездят в отдельные страны, а некоторые даже в Европу, в те государства, которые не ввели против них персональные санкции.

Дополнительный механизм давления

Есть страны, которые не подписали Римский статут, но у них действует формат Интерпола. Поэтому, если будет соответствующее обращение, государство должно задержать россиян хотя бы для выяснения обстоятельств.

Также это элемент давления на пропагандистов. Они должны понимать, что наказание за то, что они делают, – неизбежно. Возможно, тогда они станут более сдержанными, некоторые вообще начнут отказываться от того, что говорили и не будут вносить свою лепту в продолжение войны,

– добавил политолог.

Поэтому идея привлечения к ответственности пропагандистов очень правильная. К ней стоит подключаться различным негосударственным организациям, известным фондам. Ведь они имеют серьезное представительство, являются публичными и остаются лидерами мнений для значительной части граждан по всему миру,

Почему пропагандисты не слишком боятся суда

На самом деле это уже не впервые говорится об ответственности для тех, кто поддерживает путинский режим. Но на протяжении всей войны эти люди зарабатывают огромные средства, ездят в ограниченный круг стран, но вполне нормально чувствуют себя в России. Кремль выделяет на пропаганду огромные деньги.

Конечно, есть определенный элемент давления, когда ты не можешь выехать никуда из России, разве что в Беларусь. Но некоторым удается даже летать в отдельные страны Европейского Союза. Там им дают возможность отдыхать, заниматься шопингом,

– подчеркнул Игорь Рейтерович.

Также стоит помнить, что сейчас мы говорим только о пропагандистах, но у них еще есть дети, семьи, семьи. Они фактически пользуются кровавыми деньгами, которые те заработали на пропаганде. За эти средства живут, учатся в Европе, открывают бизнесы.

Поэтому санкционная ответственность для родственников пропагандистов также будет иметь эффект. К тому же это серьезно ударит по их психологии, они начнут нервничать и говорить еще больше бессмысленных и неадекватных вещей – все это будет подрывать пропаганду изнутри.

Можем вспомнить, когда Владимира Соловьева просто "рвало" из-за конфискованных в Италии вилл. На своих эфирах вместо того, чтобы заниматься пропагандой, за которую ему платят деньги, он только ныл, что у него забрали имущество,

– заметил Рейтерович.

Поэтому все эти возможности надо использовать, искать активы, которые еще остаются за рубежом, людей, которые работают на Владимира Путина, но живут в Европе. Есть немало случаев, когда российские пропагандисты сдают квартиры, например, в Венеции и получают с этого прибыль.

"Можно создать для них серьезные неудобства. И если кажется, что пропагандисты могут бесконечно говорить, как любят Россию, то на самом деле они живут в ожидании того, что ситуация изменится и они вернутся к тому образу жизни, к которому привыкли. А, поверьте, эти люди привыкли совсем не к России", – подчеркнул политолог.

О чем говорит российская пропаганда