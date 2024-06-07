Таку думку 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що роль цих людей у розпалюванні та підживлюванні війни є колосальною. Притягнути їх до відповідальності можна за низкою звинувачень.

Дивіться також США, масони та Ватикан: як експертні "експерти" розповідають про війну та смерть Путіна

Чи справді пропагандистів можуть посадити

Висунути звинувачення можна на основі міжнародних документів, які регулюють питання закликів до геноциду, знищення представників певної нації. Усім цим пропагандисти неодноразово займалися.

Ба більше, вони робили це в прямому ефірі, під запис, а потім ретранслювали свої заяви на численних інформаційних ресурсах. Немає жодної проблеми, щоб назбирати доказову базу, адже ці люди не ховалися, а все робили відкрито.

Я нагадаю, що багато років після того, як був геноцид, наприклад, у Руанді, людей, які мали відношення до поширення злочинних наративів, притягнули до відповідальності. Були видані документи на затримання, їх шукали по всьому світу. Декого навіть зловили, хоча пройшли десятиліття,

– розповів політолог.

Так само має бути з російськими пропагандистами. Крім того, більшість з них без проблем їздять в окремі країни, а дехто навіть в Європу, у ті держави, які не запровадили проти них персональні санкції.

Додатковий механізм тиску на Росію

Є країни, які не підписали Римський статут, але у них діє формат Інтерполу. Тому, якщо буде відповідне звернення, держава має затримати росіян хоча б для з'ясування обставин.

Також це елемент тиску на пропагандистів. Вони мають розуміти, що покарання за те, що вони роблять, – неминуче. Можливо, тоді вони стануть більш стриманими, дехто взагалі почне відмовлятися від того, що говорив та не вноситиме свою лепту у продовження війни,

– додав політолог.

Тому ідея притягнення до відповідальності пропагандистів дуже правильна. До неї варто підключатися різноманітним недержавним організаціям, відомим фондам. Адже вони мають серйозне представництво, є публічними та залишаються лідерами думок для значної частини громадян по всьому світу,

Чому пропагандисти не надто бояться суду

Насправді це вже не вперше мовиться про відповідальність для тих, хто підтримує путінський режим. Але упродовж всієї війни ці люди заробляють величезні кошти, їздять в обмежене коло країн, але цілком нормально почуваються в Росії. Кремль виділяє на пропаганду шалені гроші.

Звісно, є певний елемент тиску, коли ти не можеш виїхати нікуди з Росії, хіба що в Білорусь. Але декому вдається навіть літати в окремі країни Європейського Союзу. Там їм дають можливість відпочивати, займатися шопінгом,

– підкреслив Ігор Рейтерович.

Також варто пам'ятати, що зараз ми говоримо лише про пропагандистів, але у них ще є діти, сім'ї, родини. Вони фактично користуються кровавими грошима, які ті заробили на пропаганді. За ці кошти живуть, навчаються в Європі, відкривають бізнеси.

Тож санкційна відповідальність для родичів пропагандистів також матиме ефект. До того ж це серйозно вдарить по їхній психології, вони почнуть нервувати й говорити ще більше безглуздих та неадекватних речей – все це підриватиме пропаганду зсередини.

Можемо згадати, коли Владіміра Соловйова просто "рвало" через конфісковані в Італії вілли. На своїх ефірах замість того, щоб займатися пропагандою, за яку йому платять гроші, він лише нив, що у нього забрали майно,

– зауважив Рейтерович.

Тому всі ці можливості треба використовувати, шукати активи, які ще залишаються за кордоном, людей, які працюють на Владіміра Путіна, але живуть у Європі. Є чимало випадків, коли російські пропагандисти здають квартири, наприклад, у Венеції та отримують з цього прибуток.

"Можна створити для них серйозні незручності. І якщо здається, що пропагандисти можуть нескінченно говорити, як люблять Росію, то насправді вони живуть в очікуванні того, що ситуація зміниться і вони повернуться до того способу життя, до якого звикли. А, повірте, ці люди звикли зовсім не до Росії", – наголосив політолог.

Про що говорить російська пропаганда