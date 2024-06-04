"Ми – це те, що ми їмо", але нині цей вислів можна перефразувати: "Ми – це те, який контент ми споживаємо". Популярність соціальних мереж останніми роками лише зростає. Кожен обирає для себе ту мережу, звідки інформацію отримати найлегше – ютуб, тікток, інстаграм тощо. І, звичайно, обирає улюблених спікерів – щоправда, не завжди надійних. У цій статті розбираємо трьох популярних "експертів", які пропонують українцям невиправдані прогнози, інсайди та фейки.

В українському інфопросторі невпинно зростає кількість псевдоекспертів, чому сприяють і деякі українські медіа. У пошуках гучних заяв та неймовірних інсайдів видання звертаються й до іноземних спікерів, які радо діляться "унікальними" знаннями та прогнозами. І немає різниці, що часто їхні тези є маніпулятивними або відверто фейковими. Впевнений голос і емоційність спікерів заглушають цей "невеликий недолік".

Водночас аудиторія і сама з радістю споживає такий контент: закордонні спікери можуть здаватися більш надійними та правдивими, ніж вітчизняні фахівці. Відтак псевдоексперти вільно почуваються на українських каналах і продовжують впливати на українців, поширюючи будь-які, навіть найабсурдніші, тези на аудиторію країни, в якій триває війна.

Про те, які наративи просувають псевдоексперти у мережі, в чому їхня небезпека і що взагалі про них відомо – на прикладі Юрія Швеця, Фікрета Шабанова, Валерія Солов’я – у матеріалі для 24 Каналу розповідають Єлизавета Ткаченко та Анастасія Бродовська з VoxCheck.

"Хто я?": біографії "експертів"

Юрій Швець

Швець називає себе колишнім розвідником Комітету державної безпеки (КДБ) СРСР, космополітом, аналітиком та експертом у глобальній політиці, що дає "унікальні" прогнози, яким немає аналогів. Розглядає події у світі, розповідає про корупцію та агентуру у "вищих ешелонах влади України", а також "професійно" пояснює, чому інші "експерти" Валерій Соловей та Андрій Ілларіонов є "зливними бачками" спецслужб Росії.

За словами Швеця, після школи він пішов до армії, служив у військах особливого призначення Головного управління розвідки під Одесою. Тоді Швець начебто особисто прослуховував радіотелефон командування Повітряних сил США у Європі. Як писало The Washington Post ще у 1993 році, Швець приїхав до США у 1985 році як молодий офіцер КДБ. Основна його місія полягала у вербуванні американців в Білому Домі, Пентагоні та ЦРУ, а також у просуванні ідей світового соціалізму. Однак на той час радянська агентура в США була бюрократичною та некомпетентною, що дозволило уряду США депортувати багатьох агентів КДБ з країни у 1986 році. Тож у 1990 році Швець звільнився з посади, а дещо пізніше – написав книжку "Вашингтонська резидентура: моє життя шпигуна КДБ в Америці".

У 2015 році Швець в інтерв'ю Гордону підтверджував, що у 1985 році його, як кореспондента під прикриттям інформагенції ТАСС, відправили у Вашингтон: "Журналістика була прикриттям, я приїхав із завданням не пропустити підготовку США до раптового ракетно-ядерного удару по СРСР. Таке завдання отримали всі мої колеги по лінії політичної розвідки".

Деякі видання навіть називали Швеця одногрупником Путіна під час його навчання в інституті КДБ. Однак він спростовував ці чутки та заявляв, що навіть не має російського паспорта. У своєму LinkedIn Швець вказує, що з 1998 року працює незалежним міжнародним слідчим у Вашингтоні. У 2021 році видання The Guardian повідомляло, що Швець працює слідчим з корпоративної безпеки США. Однак нам не вдалося незалежно перевірити деякі факти з біографії Швеця, адже більшість із них подає лише він сам.

З червня 2021 року Швець активно веде свої соцмережі, зокрема ютуб-канал. За близько 3 роки на ньому вже понад 860 відео та 1,4 мільйона підписників. Не дивно, адже "експерт" активно використовує клікбейтні заголовки – "Настав критичний момент", "Хто стоїть за змовою проти Залужного", "Бомба"! Європа пред'явила Америці ультиматум по Україні" тощо.

Скриншот з відео Юрія Швеця із клікбейтним заголовком

Фікрет Шабанов

В українських медіа Фікрета Шабанова представляють як президента канадського аналітичного центру Consultations on international policy and economy. Однак у мережі небагато інформації як про діяльність центру, так і про самого "експерта". Тож що відомо про канадського аналітика, який регулярно з'являється в ефірах українських каналів щонайменше з серпня 2022 року?

Він повідомляв, що народився у 1970 році у Вірменії, ходив до школи в Узбекистані, навчався за спеціальністю "Історія і право" в університеті у Баку. А нині є громадянином Азербайджану та живе у Ванкувері в Канаді. Написав кандидатську дисертацію за темою "Становлення і визначення пріоритетів зовнішньої політики Азербайджану (1990 – 1995)", розробляв концепцію національної безпеки Азербайджану (не вказав, на якій посаді), був головним редактором азербайджанського журналу "Національна безпека", а з 1992 року займається бізнесом. Вказував, що спеціалізується на геополітиці та геоекономіці.

Те, що у мережі немає досліджень аналітичного центру Consultations on international policy and economy, Шабанов пояснював так: "Центр – закрита комерційна структура, яка на основі контракту проводить системну аналітику на замовлення роботодавця". До роботи, за його словами, залучають експертів "зі світовим ім'ям". А матеріали, мовляв, є приватною власністю замовника.

У 2020 році Шабанов ходив на азербайджанські канали, де його представляли як канадського політолога. Також він з'являвся в етерах киргизьких медіа та грузинської блогерки Ніно Хічідзе. Однак ні в азербайджанських, ні у киргизьких медіа немає інформації про біографію політолога.

Інстаграм-сторінка Шабанова закрита, а у фейсбуці він не активний, тому свої меседжі поширює через однойменний ютуб- та телеграм-канали. У цих соцмережах сумарно Шабанов має понад 200 тисяч підписників. Значно більше уваги "експерт" отримує на українських каналах. Так, за місяць відео із Шабановим збирають сотні тисяч, а іноді й мільйони переглядів.

Скриншоти відео з Шабановим на ютуб-каналах "Сейчас" і "Фабрика новин"

Валерій Соловей

Його називають політологом, експертом, професором, але насправді Валерій Соловей – звичайний псевдоексперт, який поширює непідтверджену інформацію, фейки та теорії змов. Хоча докторський ступінь все ж має, у 1983 році завершив московський державний університет та до 2019 року працював на посаді доктора історичних наук у російському МГІМО.

До початку повномасштабного вторгнення Соловей був популярний здебільшого в Росії. Після звільнення з МГІМО він перемикнувся на поширення теорій змов про Путіна. Зокрема у 2019 році видання The Sun опублікувало його заяви про ймовірну хворобу Паркінсона в Путіна. Заяву підхопило ще декілька англомовних медіа, завдяки чому Соловей і став популярним за кордоном.

Вже у 2022 році російський Мін'юст визнав Солов'я "іноземним агентом", який займається політичною діяльністю та отримує фінансування з України. Того ж року, за даними російських медіа, Соловей був фігурантом кримінальної справи щодо екстремізму, розпалювання ненависті або ворожнечі. Як пишуть російські медіа, Солов'я звинуватили у підтримці "українського" телеграм-каналу "Генерал СВР". Зокрема, через спільні ефіри Солов'я та так званого анонімного ексгенерала СВР Росії (служби зовнішньої розвідки).

Саме завдяки цьому телеграму Соловей надалі став популярним в Україні. Росіяни зазначають, що автор "Генералу СРВ" – колишній український адвокат Віктор Єрмолаєв. Однак немає підтверджень таких заяв. Чи справді Соловей веде телеграм-канал – невідомо. Проте риторика анонімного каналу та професора, а саме про "смерть Путіна", – дуже схожа.

Псевдоексперта популяризують і самі українці, він системно виступає у відео ютуб-каналів українських ЗМІ, а деякі журналісти беруть у нього інтервʼю. Особистий канал в ютубі має і сам Валерій Соловей.

Скриншот з інтерв'ю Валерія Солов'я

Прогнози "експертів"

Юрій Швець

Спекулюючи на минулому у КДБ, Юрій Швець системно поширює буцімто інсайдерську інформацію та позиціонує себе як "великого прогностика". Насправді ж він звичайний псевдоексперт, чиї прогнози не здійснюються. Чого тільки варті "унікальні" передбачення щодо початку повномасштабного вторгнення.

До прикладу, 17 січня 2022 року Швець оцінює можливість вторгнення у "менше ніж 50%", бо Росія буцімто є китайським "васалом", а Китаю це "зовсім не треба". 19 лютого 2022 року Швець повторює цю ж тезу, однак з приміткою, що тепер вторгнення не потрібне вже самій Росії. Проте його прогнози не справдилися.

Разом із тим не справдилися прогнози Швеця й щодо завершення війни. В одному зі своїх відео 29 квітня 2022 року він прогнозував, що активні бойові дії на полі бою "ось-ось" завершаться. Як бачимо, і прогноз щодо завершення війни Швеця не справдився.

Окрім цього, у своїх прогнозах Швець часто підлаштовується саме під актуальні події. Наприклад, у липні 2023 року під час контрнаступу Сил оборони він казав, що це обов'язково призведе до поразки Росії. А вже у жовтні визнає, що контрнаступ не був успішним. Також за словами Швеця, Володимир Зеленський буцімто офіційно заявив, що Сили оборони мають звільнити територію України до 24 жовтня 2024 року. Натомість у відкритих джерелах немає такої заяви президента.

Також "експерт" розповідав про провали керівництва збройних сил Росії. Зокрема, прогнозував, що справжній удар від санкцій та провал економіки Росія відчує наприкінці 2023 року.

Фікрет Шабанов

Іноді Фікрет Шабанов теж робить прогнози щодо майбутніх політичних рішень, походження яких він навіть не обґрунтовує. Так, найгучнішим його передбаченням була заява у квітні 2023 року про те, що 17 липня 2023 року Росія може застосувати проти України ядерну зброю або підірвати ЗАЕС. При цьому він не вказав, на чому базується ця інформація та чому інцидент має відбутись саме 17 липня. Хоча CNN, посилаючись на слова високопоставлених чиновників адміністрації Байдена, повідомляло, що ймовірність використання ядерної зброї Росією була максимально високою наприкінці 2022 року. У вересні 2022 року представник ГУР Вадим Скібіцький сказав, що загроза застосування Росією тактичної ядерної зброї проти України є "дуже високою".

Нині Шабанов продовжує "пророкувати". У березні 2024 року він вказав, що США не виділять допомогу нашій державі. Водночас 20 квітня Палата представників у Конгресі підтримала законопроєкт про надання Україні понад 60 мільярдів доларів. 24 квітня законопроєкт схвалив Сенат, згодом пакет підписав і президент Байден.

Валерій Соловей

Соловей любить давати передбачення, але, як і прогнози Швеця, його інформація не справджується та подекуди тільки підігрує Кремлю. Наприклад, у лютому 2024 року він заявив, що після виборів президента у Росії Путін піде у відставку.

Спікер системно помиляється у даті оголошення про смерть Путіна. Наприкінці жовтня 2023 року він сказав, що за 2 – 3 місяці або навіть швидше оголосять про смерть російського диктатора.

Інша тема прогнозів – перебіг подій на фронті. У квітні 2024 року Соловей вказував, що бої за Крим можуть початись уже влітку – восени 2023 року. Того ж року прогнозував, що війна має завершитись до кінця 2023 року. Ці передбачення є позитивними для України, але водночас становлять приховану небезпеку. Адже це присипляє пильність суспільства, заспокоює його й утверджує думку, мовляв, все уже вирішено, Україна переможе. Відтак українці починають менше підтримувати військових, менше цікавитись новинами та проблемами на фронті.

Дискредитація України

Юрій Швець

Незадовго до вторгнення Росії у 2022 році Юрій Швець дискредитував український уряд. Зокрема, він заявляв, що Україна "нашпигована" російською агентурою, а серед самих українців начебто немає жодної довіри до вищих органів влади. За його словами, прибрати цю "агентуру" може лише політик Ігор Смешко. Смешко активно брав участь у політичних ток-шоу, однак після вторгнення став значно рідше давати коментарі. Запрошувати на інтерв'ю Швеця полюбляє і Дмитро Гордон, який теж є прихильником Смешка та у 2019 році очолював передвиборчий штаб його партії "Сила і честь".

На думку Швеця, "ворога" з США робить не Кремль, а Офіс Президента, аби відвернути увагу від "провалів на фронті". Зокрема він цитує анонімних співрозмовників в Пентагоні, які повідомили Financial Times, що США закликали Україну припинити завдавати ударів по російських НПЗ. Після публікації Financial Times радник Офісу Президента Михайло Подоляк заперечив цю інформацію. Зважаючи на це, Швець робить висновок, що в Офісі Президента "збрехали" та зробили зі США "ворога", аби у такий спосіб відвернути увагу від "провалів на фронті".

Також Швець дискредитує нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Він натякає на його "непрофесійність" та називає "кремлівським курсантом", який пройшов школу КДБ. Водночас Швець не уточнює, що сам працював на КДБ та приховано збирав дані про американців у США. Далі він виставляє претензії державі, мовляв, як могли узяти людину, яка пройшла російську школу. Насправді ж такими заявами Швець активно підтримує дезінформаційну хвилю Кремля та просуває наратив про Сирського як "російську людину". А також забуває згадати, що Сирський, до призначення на посаду головнокомандувача, був частиною команди Залужного та командувачем Сухопутних військ. В одному з матеріалів ми вже спростовували схожі вкиди про Олександра Сирського.

Як класичний псевдоексперт, Швець радо цитує інших псевдоекспертів. Наприклад, аналітика з ОАЕ Салема Алкетбі, який просуває вигідні Росії наративи, а поразку України вважає "неминучою" та "видною на горизонті".

Фікрет Шабанов

Шабанов в ефірах дискредитує Україну, поширюючи необґрунтовані припущення або чутки. Причому поєднує ці заяви із конспірологічними теоріями. Так, у березні 2024 року псевдоексперт вказував, нібито президент України, прем'єр-міністр, голова Верховної Ради та керівник Офісу Президента таємно відвідали Папу Римського, де підписали домовленості про капітуляцію України. За його "інсайдом", українська влада негативно відреагувала на заклик понтифіка до України підняти "білий прапор", оскільки останній розкрив ці секретні домовленості.

При цьому Шабанов прямо зазначає, що інформація про цей "таємний візит" та перемовини – не інсайдерська інформація, а його версія, яка "базується на логіці". Натомість, за відкритими джерелами, востаннє президент України відвідував Ватикан 13 травня 2023 року. Заяви про "секретні домовленості за спиною у суспільства" не підкріплені аргументами, до того ж вони роз'єднують українців. Саме такий сценарій – здача без боротьби – дуже вигідний Росії.

Псевдополітолог просуває ще один вигідний Росії наратив – нібито Зеленський не є легітимним президентом з травня 2024 року, тож він начебто став виконувачем обов'язків президента. У вересні 2023 року Шабанов заявляв, що США вимагатимуть від України провести вибори. При цьому, він повідомляє, що багато українців виїхало і, можливо, вибори будуть лише імітацією, але Захід їх "протисне".

Однак, згідно зі статтею 108 Конституції України, повноваження президента не припиняються після закінчення терміну, він залишається на посаді до моменту інавгурації наступного очільника держави. Обрати нового президента можна буде лише після закінчення воєнного стану. До того ж станом на травень 2024 року лідери ЄС або США не вимагали у Володимира Зеленського провести вибори та не піддавали сумніву законність його перебування на посаді.

Детальніше фейки про проведення виборів та легітимність Зеленського ми спростовували у попередніх фактчеках за посиланням.

Водночас Шабанов стверджує, що для суспільства немає значення, хто буде президентом України: "Якщо говорити про внутрішньоукраїнську політику, це (вибори – 24 Канал) спроба однієї мафії змінити президента і привести до влади іншу мафію. На жаль, слово "демократія", вона у вас має лише зовнішній фасад. У вас висувають кандидатів "погане" і "надто погане".

Валерій Соловей

Про українську владу Соловей згадує нечасто. Однак у лютому 2024 року в ефірі українського ютуб-каналу "Фабрика новин" він пояснював причини початку повномасштабного вторгнення. Так, за його словами, восени 2019 року Путін запропонував Зеленському стати прем'єр-міністром союзної держави, до якої мала увійти Білорусь, Росія та Україна. Президент України нібито спершу погодився на пропозицію, а потім відмовився від цієї ідеї. Відтак Путін, образившись на Зеленського, який "його обманув", ухвалив рішення про початок широкомасштабного вторгнення в Україну.

Як і попередні заяви, ця теж базується лише на словах Солов'я. Теза не лише дискредитує українську владу, а й виправдовує дії Росії. Мовляв, не все так однозначно, Путін у цій ситуації був жертвою, тому нібито його реакція була виправданою. Наратив, буцімто Росія була вимушена почати війну, – лейтмотив російської пропаганди.

Теорії змови

Юрій Швець

Швець продовжує дискредитувати державу та заявляє, начебто "з особистих каналів у Пентагоні" йому повідомили, що влада настільки "не любила" Валерія Залужного, що не забезпечувала його державною охороною. Навіть тоді, коли Залужний був Головнокомандувачем ЗСУ. Напротивагу Олександру Сирському, у якого, за словами Швеця, на минулій посаді була потужна охорона. Насправді ці повідомлення звучать як конспірологія, немає жодних підстав вважати, що у Валерія Залужного не було охорони.

Це не єдина теорія змови, яку поширював Швець. Раніше він казав, нібито візит Володимира Зеленського до Саудівської Аравії в кінці лютого 2024 року був дивним, адже його не оголосили заздалегідь. Візит був начебто дуже швидким та нагадував ймовірну таємну зустріч Володимира Зеленського із секретарем радбезу Росії Миколою Патрушевим в Омані у 2020 році. Насправді спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммад бін Салман аль Сауд та Володимир Зеленський обговорили двосторонню співпрацю України та Саудівської Аравії в економічній і технологічній сферах, а також пункти Української формули миру. Щобільше, офіційні візити не завжди перед цим оголошують публічно. Так, можна пригадати неанонсований візит президента США Джо Байдена та президента Польщі Анджея Дуди в Україну. Сам Зеленський із неанонсованим візитом також прибував до Литви, Канади, Бельгії тощо.

Окрім цього, Швецю начебто сказали, що одна з партій боєприпасів, яку Чехія хотіла відправити Україні, станом на 20 березня 2024 року, вже була доставлена. Разом із цим йому повідомили "дуже тривожні" новини про те, що "значну" частину цих боєприпасів знайшли затопленими у водоймах або заритими у землю. Так званий експерт дуже збентежений, що снаряди віддають не ЗСУ, а Міноборони України, тож "усі кінці" треба шукати саме там. Хоча ще у 2022 році ексміністр оборони Олексій Резніков розповідав, що спершу Генштаб ЗСУ формує запит на зброю, а далі команда Міноборони, аташе з питань оборони та дипломати працюють над цим. Отриману техніку та зброю Міноборони централізовано передає на склади ЗСУ, які надалі вже самі здійснюють їхній розподіл. Тобто передача зброї першочергово Міноборони не є чимось "унікальним" або "дивним", як це намагається подати Швець.

20 березня 2024 року Швець знову поширював чутки, нібито в Україну вже "декілька місяців тому" прийшло декілька сотень ракет дальністю понад 400 кілометрів, тобто краще, ніж американські ATACMS. Ці ракети, як каже Швець, ніяк "не використовують" на полі бою, адже голова Офісу Президента Андрій Єрмак нібито не давав наказу Олександру Сирському їх використовувати. Швець припускає, що це "підступний план", розроблений особисто заступницею голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яною Безуглою.

Фікрет Шабанов

Попри заяву Шабанова, що він спеціалізується на геополітиці та геоекономіці, "експерт" коментує набагато ширший спектр тем і галузей. Зокрема, він називає пандемію COVID-19 "операцією", до створення якої причетні США та Франція. Шабанов також розповідає про владу масонів, які влаштовують війни. Загалом у нього є ціла теорія, хто "насправді" керує світом. Шабанов просуває думку, що Ватикан є центром світової влади, який контролює, зокрема, й Україну.

Псевдоексперт має і власне бачення щодо причин початку російсько-української війни. Він послідовно заявляє, що війну в Україні розпочала Франція, аби вирішити так зване "німецьке питання". Так, Франція разом з російськими елітами хочуть втягнути Німеччину у війну, щоб послабити її. Адже сильна Німеччина, за словами політолога, стане модераторкою Східної Європи й союзницею Росії, що призведе до "кінця Франції та зменшення впливу Лондона".

"У будь-якому випадку війна в Україні закінчиться тільки тоді, коли в цю війну з одного боку вступить Німеччина, а з іншого боку – Росія", – заявляє Шабанов. Відтак західні країни лише використовують Україну для досягнення своїх геополітичних цілей, а сталось це нібито через корумпованість української влади.

Валерій Соловей

Центральною темою усіх виступів та заяв Солов'я є інформація, мовляв, Путін помер 26 жовтня 2023 року в резиденції на Алтаї через рак, діагностований ще у 2020 році. Тепер обов'язки замість нього виконує двійник – столяр з Білорусі Євгеній Васильович. Пізніше у різних етерах він доповнював цю заяву новими деталями. Зокрема він повідомляв, нібито у грудні 2023 року тіло Путіна перемістили з побутового до промислового холодильника. Натомість Росією керує група з 20 людей, на чолі якої стоїть Микола Патрушев. Останній, своєю чергою, прагне зробити свого сина премʼєр-міністром, а потім, за планом, двійник має передати владу Патрушеву-молодшому.

Також він просуває твердження, буцімто, Путін та міністр оборони Росії Сергій Шойгу часто звертаються до шаманів. Зокрема у ніч смерті президента Росії Шойгу запросив шаманів, аби ті провели обряд наділення його "верховною владою".

У квітні 2024 року Соловей повідомив, що вважає "очевидним" те, що смерть Путіна приховують. За його словами, російський уряд робить це для того, аби здійснити перехід влади, адже заява про смерть Путіна зараз призвела б країну до хаотичного руху. Окрім цього, він наголошує, що Захід буцімто знає про смерть Путіна та змирився із цим, аби зберегти стабільність у Росії. При цьому Соловей не надає жодного джерела, яке б підтверджувало його тези.

Фейки від "експертів"

Юрій Швець

Незадовго до повномасштабного вторгнення Швець активно просував думку, нібито з 1998 року Росія жодного разу не заявляла про небезпеку розширення НАТО, що є неправдою. Ще на Мюнхенській безпековій конференції у 2007 році Путін називав розширення НАТО "провокативним фактором". У 2008 році тодішній президент Росії Дмитро Медвєдєв також заявляв, що розширення НАТО є загрозою для Москви. Слова Медвєдєва пізніше повторював секретар ради безпеки Росії Микола Патрушев. Про "загрозу" розширення НАТО Путін казав і безпосередньо перед широкомасштабним вторгненням.

Швець вдається і до поширення відвертих фейків вже під час великої війни. Зокрема у квітні 2022 року він стверджував, нібито видання CNN повідомляло про розкрадання військової та гуманітарної допомоги, наданої Заходом Україні. Хоча насправді в матеріалі CNN не звинувачували Україну. У статті говорили про такі проблеми як: погано організована логістика, відсутність у США можливості повністю відстежувати використання наданої допомоги. А також ймовірність того, що в разі затягування війни зброя може опинитися на чорному ринку, як це трапилося з американською зброєю в Афганістані після захоплення влади Талібаном.

Правоохоронні органи дійсно фіксували поодинокі випадки розкрадання допомоги, але немає підтвердження, що розкрадання є масовим явищем. У листопаді 2023 року американська пані посол в Україні Бріджит Брінк заявила, що жодна одиниця техніки, гуманітарна чи фінансова допомога не були використані не за призначенням. Також у січні 2024 року Генеральний інспектор Міністерства оборони США опублікував звіт, у якому йшлося, що США зазначили, що не виявили жодних доказів того, що зброя, яку вони надали Україні, потрапила в треті країни. Посадовці ЄС також не повідомляли про випадки розкрадання наданої допомоги.

Фікрет Шабанов

Хоча Шабанов визнає, що Росія є агресором, водночас він заявляє, що в Україні йде проксі-війна, а українська влада є лише маріонеткою та проєктом "антиросія" в руках західних держав, зокрема Франції, США.

"Вони (США – 24 Канал) де-факто мотивуючи вас, що ви воюєте за свою Батьківщину, вони вас використовують як приватну військову компанію для своїх інтересів", – вказав "фахівець".

Він усіляко підкреслює, що Україна не є суб'єктною і ніхто не враховує її позицію. Так, Шабанов стверджує, що Папа Франциск звертався із закликом припинити війну не до України, а до "тих сил, які фінансують і модерують" війну України та Росії. Це є чи не центральним наративом кремлівської пропаганди, покликаним виправдати вторгнення Росії. Тобто Шабанов вказує, що Москва розпочала війну в Україні, але водночас додає, що у початку бойових дій також винен Захід. До того ж ця теза вкорінює думку, нібито українська влада безсила, а перемога чи програш України у війні повністю залежить від третіх країн. Така думка деморалізує українське суспільство, адже навіщо оборонятись, якщо "все вирішать за нас".

Далі цей наратив Шабанов підкріплює фейковими заявами, мовляв, насправді партнери, зокрема Польща та Франція прагнуть поділити Україну. Ніяких документів чи інших аргументів на підтвердження цих тез Шабанов, звісно ж, не дає. Тож ці безпідставні слова, озвучені на українських ресурсах, викликають лише недовіру до міжнародних партнерів.

На додачу до усього вказаного вище, Шабанов постійно переконує, що Росія не може програти війну, адже у випадку, якщо ситуація розвиватиметься за несприятливим для керівництва Росії сценарієм, воно застосує ядерну зброю.

Валерій Соловей

До повномасштабного вторгнення, у 2020 році, Соловей заявляв, що хоча Крим незаконно відділили від України, але, з погляду російської історії, культури й масової свідомості, анексія півострова нібито була "справедливою". Цю ж думку він повторив у інтерв'ю Дмитру Гордону, яке переглянули понад 6 мільйонів користувачів. Він також повідомляв, що повернути Крим уже не вдасться. Того ж року він повідомляв, що збирається відвідати тимчасово окупований Севастополь.

Хто ще?

Окрім описаних вище "експертів", в українському інфопросторі є багато іноземних спікерів, які просувають деструктивні, оманливі та відверто шкідливі для України тези. Зокрема в етерах українських медіа часто з'являється російський політолог Станіслав Бєлковський. Він має власний ютуб-канал із понад 270 тисячами підписників, також відео за його участі на українських ютуб-каналах набирають сотні переглядів.

При цьому він використовує ці майданчики для просування наративу, який часто поширюють у Росії, мовляв, Україна не суб'єктна, тому Росія за її спиною домовляється зі США. Так, він підтримував думку, нібито Путін не почав наступ на Харків тільки тому, що тривають перемовини з адміністрацією Байдена, і США уже розмірковують про мирний план.

Також Бєлковський припускав, що "злита" розмова Трампа, в якій він вказував, що в разі перемоги на виборах планує змусити Київ відмовитися від окупованих українських територій, насправді є планом Байдена. Окрім цього, росіянин стверджував, що Путін зацікавлений у припиненні вогню до 24 лютого 2024 року. Однак станом на травень 2024 року бойові дії активно тривали, а російська армія проводила численні штурми українських позицій.

Спікери, згадані в статті, – це далеко не всі "експерти", чиї заяви таргетують на українців. Ми зібрали найбільш яскраві приклади мовців, але у мережі є десятки подібних "фахівців", які просувають наративи, співзвучні з російськими.

Експертиза експертів

Кейси "експертів" показують, що не завжди спікер, який позиціонує себе нейтральним або проукраїнським, є таким насправді. Умисно чи ні, але Швець, Соловей та Шабанов поширюють російські наративи, посилаючись на анонімні джерела або взагалі не надаючи жодних доказів. Між словами про підтримку та заявами про бажання допомогти Україні "фахівці" просувають шкідливі наративи на багатотисячну українську аудиторію. Такі меседжі роз'єднують, деморалізують суспільство, призводять до поширення панічних настроїв та недовіри до всіх, чи то влади, чи то західних партнерів.

Тож сотні або навіть мільйони переглядів під відео спікерів не свідчать про їхню доброчесність та фаховість. Гучні заяви та сенсаційні прогнози також навряд чи вказують, що перед вами експерт. Щоб встановити, наскільки фаховим є спікер, варто:

почитати його біографію, дізнатись про його освіту та досвід, щоб зрозуміти, чи володіє фахівець знаннями про питання, які коментує;

дослідити, з ким він співпрацював та яким медіа давав коментарі;

перевірити організацію, в якій цей спікер працює;

пошукати, чи не поширював спікер фейки, зокрема, про Україну;

проаналізувати сторінки мовця у соцмережах: що писав раніше, як змінилась його риторика;

переглянути спектр тем, які коментує мовець, адже спікер не може бути фахівцем у всьому й одразу;

переконатися, що мовець визнавав свої помилки в минулому; помилятися – нормально, ненормально – видавати себе за "провидця", що завжди має рацію.

Твердження без жодних аргументів, заяви з посиланням лише на анонімні джерела, просування конспірологічних теорій – все це є ознаками псевдоекспертів. Вони можуть давати надію, говорити, що війни не буде, а після її настання обіцяти, що вона ось-ось завершиться. Але це є лише створенням паралельної реальності, яка відрізняється від справжньої ситуації. І перебування у світі ілюзій під час війни може дуже дорого коштувати.