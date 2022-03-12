Российская пропаганда подготовила "пособия" для создания фейков

Сотрудники Центра противодействия дезинформации при СНБО нашли в соцсетях врагов "пособие" для создания фейков. Оккупантов призывают создавать дезинформацию и распространять ее среди людей.

Диверсантам объясняют, как дезинформировать людей. В "пособиях" аргументируют тот или иной прием, ссылаясь на "знание украинской психологии".

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Враг четко выделяет 4 пункта в создании фейков

В "пособии" указано, что фейк якобы должен быть банальным – "чтобы влиять на широкие слои общества, не нужно придумывать ничего сверхъестественного, лучше добавить даже немного абсурда", как объясняют диверсантам враги.

Противников учат, что фейк якобы должен иметь в себе "мощный месседж и оставлять простор для собственных фантазий".

Также во вражеской "методичке" говорится, что фейк якобы должен учитывать местные особенности. "Достоверности ему придает привязка к местности, например, "в селе Ивановка российские танки", – подчеркивают российские пропагандисты.

Кроме того, как учит диверсантов враг, якобы действенным является многократное повторение. "Написанное тремя людьми в чате уже становится истиной", – уверена вражеская пропаганда.

Находя подобное на просторах интернета, мы хотим донести всю серьезность и масштаб информационной войны,

– отметили в Центре противодействия дезинформации.

В конце "пособия" для диверсантов вражеские силы призвали оккупантов создавать фейки и распространять их в социальных сетях среди жителей Украины.

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