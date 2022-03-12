Диверсантам пояснюють, як дезінформувати людей. У "посібниках" аргументують той чи інший прийом, посилаючись на "знання української психології".
До теми Вороги позначають себе жовтою стрічкою Сил оборони, аби ввести українські війська в оману
Ворог чітко виділяє 4 пункти у створенні фейків
У "посібнику" вказано, що фейк нібито повинен бути банальним – "щоб впливати на широкі шари суспільства, не потрібно придумувати нічого надприродного, краще додати навіть трохи абсурду", як пояснюють диверсантам вороги.
Противників вчать, що фейк начебто повинен мати в собі "потужний меседж і залишати простір для власних фантазій".
Також у ворожій "методичці" мовиться, що фейк нібито має враховувати місцеві особливості. "Достовірності йому придає прив'язка до місцевості, наприклад, "у селі Іванівка російські танки", – підкреслюють російські пропагандисти.
Крім того, як вчить диверсантів ворог, начебто дієвим є багаторазове повторення. "Написане трьома людьми в чаті уже стає істиною", – впевнена ворожа пропаганда.
Знаходячи подібне на просторах інтернету, ми хочемо донести всю серйозність і масштаб інформаційної війни,
– зазначили у Центрі протидії дезінформації.
У кінці "посібника" для диверсантів ворожі сили закликали окупантів створювати фейки й поширювати їх у соціальних мережах серед жителів України.
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Як допомогти боротись в інформаційній війні / Інфографіка 24 каналу