В России раздувают новую волну паники: что задумал Кремль

Россияне начали осознавать, что идет не "сво", а настоящая война, поскольку она перекинулась на их территорию. Российские пропагандисты продвигают идею создания отрядов ПВО, которые можно было бы сформировать из "добровольцев", в том числе женщин и молодежи. Они в очередной раз попытались увязать это с темой Второй мировой войны.

Комментируя в беседе с 24 Каналом инициативы, которые начали публично озвучивать так называемые российские эксперты на федеральных каналах, спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук отметил, что в России нарастает истерика на фоне регулярных атак дронов СОУ.

Россиян готовят к мобилизации

Истерия в России, как пояснил спикер УДА, которую сегодня раздувают российские пропагандисты, должна создать почву для объявления мобилизации. По его словам, Кремлю нужен образ врага: раньше там навязывали обществу, что проти российской армии воюет НАТО, теперь начали говорить, что и США снова выступают против России, а дух Анкориджа развеялся. Все это делается для того, чтобы посеять среди россиян мысль о том, почему необходимо всем встать на защиту своей родины от вымышленных многочисленных врагов.

Классические приемы агитации сегодня действуют все-таки меньше. Вспомним первые годы войны: мы видели и контрактников, и отряды добровольцев, шло много россиян, потому что они думали, что возьмут "Киев за 3 дня". А сейчас речь идет только о регулярной армии, о добровольцах молчание, а набирать контрактников становится все труднее,

– констатировал Братчук.

Хотя в России еще остается ресурс тех, кто решает подписать контракт с российским Минобороны, чтобы получить деньги, поскольку у них есть кредиты, долги, штрафы за неуплату алиментов. Среди тех, кто соглашается за деньги ехать на фронт, как рассказал Братчук, есть и люди с алкогольной и наркотической зависимостью, а также заключенные.

Правовая основа для полной мобилизации в России создана. Никто никого не будет спрашивать, хотят они этого или нет, пойдут ли они в мобильную огневую группу ПВО, или отправятся на фронт после небольшой подготовки, если она вообще будет,

– озвучил Братчук.

Поэтому рисков и вызовов для Украины, как подытожил спикер УДА, чрезвычайно много. Но они известны украинскому военно-политическому командованию, поэтому будут приняты соответствующие решения, чтобы надлежащим образом на это реагировать.

Полное интервью с Сергеем Братчуком: смотрите в видео