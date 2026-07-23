В частности, под прицелом оказались Ульяновская область и местный НПЗ, пишет Exilenova+.

Что известно об атаке?

Взрыв произошел в рабочем поселке Новоспасское Ульяновской области.

Внимание, нецензурная лексика! Атака на НПЗ: смотрите видео

Была проведена атака на базу сжиженного газа ООО "НС-Ойл". После попаданий разразился мощный пожар, а черный густой дым виден издалека.

Это предприятие функционирует как часть одноименного частного нефтеперерабатывающего завода. Оно располагает развитой инфраструктурой для хранения и отгрузки нефтепродуктов.

Атака на Новоспасское: смотрите видео

Местные жители утверждают, что атака продолжалась и после этого. На опубликованных кадрах слышны характерные звуки пролета БПЛА.

Атака на Новоспасское: смотрите видео

Горить НПЗ у Новоспаському: дивіться відео

Напомним, что ночью дроны также пытались сжечь очередной склад Wildberries. На этот раз под массированным ударом оказался Воронеж.

Также "прилеты" произошли в Ялте и Феодосии. Предварительно, удар пришелся по электроподстанции в Корабельном переулке – вероятно, речь идет о ПС 110/10/0,4 кВ (ТП-1106 "Восток"). Возникли пожары.