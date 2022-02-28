Российская пропаганда распространяет фейковые "переписки украинского бойца с родителями"
Источник:Национальная гвардия Украины
Российская пропаганда находит все более извращенные методы подорвать доверие к Вооруженным силам Украины. На этот раз русские замахнулись на святое – на маму.
Правда, кое-что не учли – такого количества грамматических ошибок не существует даже в суржике. Фейковые переписки обнародовали в Национальной гвардии Украины.
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Вы только посмотрите – какая драма, какая экспрессия! Как сказано в "письме" – "мамка, это пи*дец".
Очевидно Бандера, который сейчас "смотрит с неба" на это все, просто переворачивается в гробу от смеха.
Достаточно очевидно, что текст написан русскоязычным пропагандистом,
– заметили в Нацгвардии.
Грамматика – не единственный промах
Кстати, обратите внимание на букву в правом верхнем углу в кружочке. Она должна быть такая же, как и первая буква контакта. То есть если бы контакт был на самом деле подписан "Мамка", то справа в кружочке была бы буква "М", а н "К".
Странно, что в российской армии не учат пользоваться переводчиком и менять контакты в телеграме, чтобы потом их не фотошопить.