Россияне не верят пропаганде, а рейтинги Соловьева упали до нуля: эксклюзивное интервью с Ильей Давлятчиным

Журналист Telegram-канала "Можем объяснить" Илья Давлятчин в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал о реальном положении дел с российской пропагандой и настроениях в российском обществе.

Российская пропаганда годами пыталась убедить мир в собственном всемогуществе, а россиян – в безальтернативности Владимира Путина. Однако за громкими эфирами Соловьева, Скабеевой и других "рупоров Кремля" скрывается совсем другая реальность: их рейтинги падают, аудитория все меньше доверяет официальным нарративам, а даже небольшие независимые медиа остаются для Кремля угрозой. В то же время российские пропагандисты продолжают работать в европейских столицах и на международных площадках, распространяя выгодную Москве картину войны.

В эксклюзивном интервью для 24 Канала журналист Telegram-канала "Можем объяснить" Илья Давлятчин рассказал, как на самом деле работает российская пропаганда, почему рейтинг Соловьева упал почти до нуля, зачем Кремль добивает даже маленькие островки независимой журналистики, как россияне реагируют на удары по НПЗ и почему в мире до сих пор дают площадки российским пропагандистам. как россияне реагируют на удары по НПЗ и почему в мире до сих пор дают площадки российским пропагандистам.

Почему российская пропаганда в Олешках не эффективна

Россия превратила эвакуацию жителей Олешек в настоящее пропагандистское шоу. Перед камерами предстают люди, которые рассказывают, что якобы украинские войска бомбили их дома. При этом русские пропагандисты там представлены в неограниченном количестве. Насколько серьезно сейчас Украина уступает России в информационной борьбе вокруг Олешек? И значит, все равно мы позволяем России формировать картину происходящего?

Смотрите, я не думаю, что России как-то это сходит с рук. И что Россия в пропагандистском плане сейчас опережает и выигрывает. Я могу привести два конкретных примера, почему скорее российская пропаганда не работает. То, что было несколько лет назад, сейчас сильно меняется.

Первое – это выборы в Венгрии. Виктор Орбан проиграл, несмотря на всю масштабную пропаганду, там работала и "Russia Today", там открывался и сайт "РИА Новости", и "Спутник" работал. Несмотря на это, Орбан проиграл выборы.

Второй пример – еще одни выборы, совсем недавние. Это история Сербии, где партия Вучича тоже проиграла на выборах. Хотя есть телеканал "Russia Today", у которого есть свой отдельный подканал и подсайт "RT Балканы".

То есть они специально создали из гигантского штата отдельный телеканал, отдельный сайт, говорящий только на Балканы. У них там конкурентов практически не было. Была "Аль-Джазира" балканская, наверное, в принципе и все. И, несмотря на то, что там формально и даже неформально, и по закону RT работал, они не были объявлены ни иноагентами, и там не запрещено ничего было.

У них была своя частота, их сотрудники, журналисты, пропагандисты там спокойно работали. Даже несмотря на это, Вучич проиграл выборы.

Так что есть такое заблуждение в последние годы. Наверное, года три – четыре назад это заблуждение вполне себе было обосновано. Но после того, как начали блокировать Telegram-каналы пропагандистские, после того, как отрубили от "Спутника" все эти свалки, после того, как часть журналистов депортировали, части не продлили виды на жительство и визы, нет, мне не кажется, что российская пропаганда сейчас выиграет. Я бы даже сказал, что наоборот. По сравнению с украинскими медиа, российские в мире сильно ограничены, и их влияние сильно ограничено.

Собственно поэтому, например, они идут в Африку. На днях проводился саммит Россия – Африка, и понятно, почему там Путин перед всеми африканскими лидерами "стел", об алмазах говорил. Потому что Африка наверняка таков единственный континент на планете, куда доступ не закрыт российской пропаганде.

Собственно, "Russia Today" там открывает свои корпункты, там их пропагандисты работают из-за того, что по миру у них сейчас большие проблемы. Хотя при этом деньги выделяются, пропаганда должна работать, и поэтому туда и пригнали всех пропагандистов. Как раз Попов от "Россия 1" туда ездил, депутат и ведущий "Известий недели", там тоже разговаривал с местными жителями.

Я бы резюмировал: нет, пропаганда российская, да, она по-прежнему есть, она по-прежнему работает. Для меня каждый раз странно видеть, например, в Берлине корреспондента из "Известия" Михаила Антонова. Как удивительно видеть в Нью-Йорке корреспондента "России 1" Валентина Богданова.

Почему никто не угоняет из Бельгии корреспондентов тех же "Вести", НТВ, от "Первого канала". Везде трудятся эти пропагандисты. Никто их оттуда не вытуривает, никто их пинком не выгоняет оттуда, и они спокойно там находятся. Почему для меня это, честно говоря, на пятый год войны вообще удивительная история.

Полный разговор: смотрите видео

На самом деле это болезненная тема. Когда в 2022 году я принимала участие по программе журналистов в ООН в Нью-Йорке, я была удивлена, что в зале конференции сидят журналисты "РИА Новости". "Спутник" закрыли, но журналисты там работают. В то время, когда Эммануэль Макрон Russia Today не пускает никуда на пресс-конференции, в Нью-Йорке за океаном происходит совершенно другая ситуация в такой структуре, как ООН.

Макрон, возможно, их и не пускает, но при этом они работают. Вы знаете, что у ТАСС и RT официально есть корпункты в Париже? То есть есть аккредитация, им МИД ее выдало, они там спокойно работают. Не знаю по поводу "РИА Новости", работают ли они, но "ТАСС" точно там спокойно работает. У них там есть свое прессбюро, они спокойно уходят.

Слушайте, это действительно реально болезненная тема. И мы часто слышим от западных европейских политиков, что вот нужно россиян ограничить всех, не пускать, им визы не давать. Слушайте это не так работает.

Не обычные россияне уезжают устраивать диверсии. Это в том числе люди, прикомандированные в посольства местные, посольство России где-нибудь там спокойно работает, и при нем работают кадровые сотрудники ГРУ. Либо ФСБ, либо СВР. И так это происходит. Так происходят эти диверсии.

Диверсии происходят еще и по-другому, когда, если мы говорим о тех же пропагандистских медиа, допустим, есть RT. RT условно находит стрингера, допустим, в Берлине, говорит ему: "Понимай-ка нам, пожалуйста, вот это здание, пришли нам за гонорар, мы тебе оплатим". Он посылает, и они присылают гонорар. Все хорошо.

Потом они говорят: "А снимай нам вот это здание и вот этот объект". А это оказывается военным объектом. Этот мужчина снимает военный объект, посылает им видео, они его публикуют, спокойно все работает. Мы многие такие истории видели и в WhatsApp, и в Telegram они находят стрингера. И это не так, что россияне въедут в Европу и устраивают диверсии.

К примеру, в Латвии, это мой любимый пример, есть газета "АиФ Европа". Грубо говоря, "Аргументы и факты Европа". Мы все знаем, что "Аргументы и факты" – это ручная газета Николая Патрушева. И несмотря на это, власти Латвии официально выдали аккредитацию СМИ этой газете.

В каждом номере рассказывается о том, что Европа загнивает. Здесь кризисы, беженцы. Окей, с беженцами, возможно, и есть проблема, но общий нарратив, общий посыл газеты понятен.

То есть, с одной стороны, власти Латвии говорят, что телеканал "Дождь" – это угроза национальной безопасности из-за фразы о наших мальчиках, которой не было на самом деле. А вот газета "АиФ Европа" у них спокойно выходит, и никаких претензий почему-то власти Латвии к этой газете не высказывают. Для меня это тоже удивительно.

Говоря об Олешке, я посмотрела, что там еще представители иностранных медиа, среди которых четверо журналистов Newsmax, это американское медиа, которое очень популярно среди трампистов и MAGA-движения. Я обеспокоена тем, что российская пропаганда может донести свою версию событий из-за дедушек и бабушек, которые будут рассказывать, что их бомбила Россия. И вот я боюсь, что вся эта история перерастет не в историю спасения украинских граждан, а в американском инфопространстве перерастет в историю якобы о преступлениях ВСУ.

Давайте я все-таки опять-таки немного вас обрадую, потому что мы иногда смотрим рейтинги, и мы постоянно смотрим рейтинги российских СМИ, но мы часто смотрим и рейтинги американских СМИ. Я, честно говоря, не видел, что Newsmax на высоких позициях.

Да, у них Fox News сильный, он там, по-моему, на четвертом, пятом местах, потом из информационников MSNBC бывший и потом CNN. Но у Fox News все-таки немного более сдержанная позиция, чем у Newsmax.

Помните, как недавно Трамп выгнал из пула CNN политика, после чего, в том числе Fox News, вообще удивительная история, сказали: "Извини, Дональд, мы не будем транслировать твои речи, не будет у нас корреспондента". Вот здесь стоит поучиться, кстати, журналистам, как даже в условиях четкого разделения, вот республиканские, демократические СМИ, как единая позиция проявляется.

Вот сегодня, кстати, моя боль, в России вынуждена была закрыться "Новая газета", наверное, лучшее издание России, выпускавшее расследование, репортажи, в которых работала Анна Политковская, Игорь Домников, Юрий Щекочихин, которая все последние годы войны, несмотря на цензуру, репрессии, оставалась в Москве и что-то.

И даже в таких условиях, когда ничего нельзя говорить, "Новая газета" все равно представляет опасность для российских властей . Они не готовы даже в таких условиях дать голос независимым СМИ, независимым журналистам. Насколько трусы работают в российских властях, для меня это каждый раз болезненная тема, как все-таки они жалкие, ничтожные люди.

То есть отправить Попова куда-нибудь, чтобы он рассказал, какие там украинцы плохие, как там бомбят – окей. А вот оставить хотя бы один свободный островок в России, в нынешних условиях это недопустимо с их точки зрения.

Перед какой угрозой предстали пропагадисты Кремля

А по-вашему, как этот островок еще и держался практически пять лет? Я имею в виду после 2022 года.

Трудно, на самом деле, мне кажется, что просто российские власти полагали, что там небольшая редакция, читает их там условно двести тысяч человек, никакой опасности они не представляют. Но сейчас просто в России такая ситуация, когда даже небольшой островок представляет опасность.

Почему? Потому что россияне перестали доверять пропаганде . Я уже сказал о рейтингах. Мы постоянно смотрим на телевизионные рейтинги. Я здесь секрета не открою. Из недели в неделю, из месяца в месяц, телевизионные рейтинги падают, падают просмотры пропагандистских ток-шоу, падают просмотры новостей, падают просмотры всех этих Скабеевых, Поповых, Норкиных и других.

И мой любимый пример – рейтинг канала Solovyov.live, который заменил в свое время канал Euronews без конкурса, то есть незаконно. Его рейтинг на данный момент составляет ноль целых нуль десятых процента . То есть, если мы разберем в абсолютных числах, то примерно на тысячу человек этот канал смотрят трое – четверо.

Вы понимаете, что даже отобрав частоту радио "Спутник", кстати, вы его упомянули. Радио "Спутник" отобрало частоту "Эхо Москвы" тоже незаконно абсолютно. Конкурс должен был проводиться. Так вот, "Эхо Москвы" на момент закрытия в феврале 2022 года занимало первое место среди всех столичных радиостанций.

Радио "Спутник", занявшее их частоту, находится сейчас на пятом месте с конца. То есть недостаточно просто отобрать частоту и отдать ее. Это к вопросу о том, верят ли россияне в пропаганду.

Нет, россияне не верят в пропаганду. Потому что, если бы верили, то мы бы видели гигантские рейтинги. Мы бы видели, что рейтинг канала Solovyov.live там пять процентов, но этого нет. И, собственно, поэтому они добивают все эти свободные островки, чтобы не дай Бог, где-нибудь не просочилось что-нибудь.

Кстати, что занимает это пространство, если рейтинги падают у Соловьева, Симоньян и Скабеевой? Кто придет на это место?

Они пробуют. Они же стараются каждый по-своему как-то заменить или инкорпорировать что-то новое. В последние месяцы они постоянно пытаются пропаганду в "развлекаловку" засунуть.

Мы видим, как у Андрея Малахова из недели в неделю так называемые "свошники" сидят на записях его программы, рассказывают, что просто захотел защищать родину, заключил контракт, отправился на фронт, там спас миллион человек. Потом приходит его мама в студию в Малахов, плачется, рассказывает, какой же герой ее сын, какой он молодец. Уехал в чужую страну убивать людей.

Другие развлекательные форматы на ТНТ мы часто видим, как в межпрограммке у них после рекламы идет отражение и реклама подписания контрактов с Минобороны. Мы видим, как на канале "Пятница" в программе "Битва шефов", где обычно все время просто готовили еду, теперь Константин Ивлев рассказывает, что сегодня мы готовим из минимального продуктового набора россиян.

Что там только нет, говорит он. И гречка, и огурцы, и овсяное печенье. Боже мой. В двадцать шестом году гордиться тем, что в продуктовом наборе есть овсяное печенье. Вы серьезно, что ли?

И потому не стоит удивляться тому, что рейтинги пропаганды падают, потому что, во-первых, они не могут ничего нового придумать. Ну, что они могут придумать? Спереть очередной формат из-за границы типа "А ну-ка все вместе" или "Кто хочет стать миллионером". Все, на этом больше их логика, их разум никак не работает, потому что эти люди не могут ничего создать.

На днях Путин говорил об искусственном интеллекте, о развитии ИИ. Но у России до чата GPT не было своих ШИ-помощников. То есть, они не смогли ничего своего придумать. Точно так же они не могут и на телевидении ничего своего придумать. Да и на войне своего ничего не могут придумать, честно говоря.

Как и почему Соловьев постоянно меняет риторику

Еще год назад вы говорили о том, что российской пропаганде так и не удалось объяснить населению ради чего началось так называемое "сво". Почему годы спустя Россия в принципе не достигла целей, о которых заявляла. Как сегодня пропагандисты объясняют россиянам отсутствие победы?

Они объясняют это тем, что против России воюет весь "коллективный" Запад. Это не секрет.

То есть у нас здесь НАТО.

Да. До этого это была Америка, конечно, там был Байден, Америка была средоточием зла. После того как пришел Дональд Трамп, конечно, уже не Америка, конечно, это Европа.

Это, кстати, любопытный перекос. И потому мы, собственно, и следим за пропагандой, потому что за их нарративами, за их рассказами становится понятно, какие методы им подсовывают и что думают в Кремле. Вот Соловьев тот же самый. Просто как белый лист, по которому можно считывать, что ему там шепчет Алексей Громов из Кремля.

Сначала ему шептали, что Дональд Трамп "не очень наш", потому что я помню, что Соловьев, когда еще не было выборов и Трамп не победил, говорил, что нам вообще-то демократы ближе, чем республиканцы, а чего ждать от республиканцев, мы не знаем.

Проходит буквально несколько недель и была перепалка в Белом доме между Трампом и Зеленским. Вы бы видели, как счастлив Соловьев, как счастливы были гости его вечера, как они радовались и говорили: "Вот Трамп, Трамп наш". Это прямая дословная цитата, которую они говорили.

Затем Трамп вводит санкции против России и уже видели невеселые лица, которые приходят в студию, начинают говорить: "Ну да, конечно, Трамп, основание. Мы-то думали, что он наш, а он, оказывается, прислушивается вот к этим".

Сейчас снова новый виток эскалации между Трампом и Украиной, между Трампом и Зеленским. И снова мы видим, методичка поменялась . Снова Соловьев говорит, что правильно все Трамп делает.

Это действительно показательно, что эти люди, возглавляющие целые телеканалы, сидят в прайме на федеральных кнопках, у них нет настолько никакого своего мнения, что они готовы "переобуться в воздухе", думая о том, что россияне не помнят, что они говорили несколько недель назад.

Проблема в том, что россияне помнят, и потому те же рейтинги Соловьева, его воскресного вечера и вечерних его программ падают. Ранее, в первые месяцы войны у него стабильно две программы были в топ 50, сейчас одна с трудом попадает в топ 100.

На самом деле иногда по пропаганде можно судить не только о том, какие методички им подсовывают, что их заставляют говорить, но и то, как они раздувают и лгут, из чего они пытаются создать механизм какой-то или вымышленные инфоприводы для российского зрителя.

Например, недавняя история с беспорядками во Франции, которые они, конечно же, подавали как протесты, что там Макрон сам виноват в этом. И людей просто довели до ручки, что они отправились протестовать на улицы. Вот так доказали, что люди начали там айфоны и Louis Vuitton воровать из магазинов.

Или как они подменяют реальность, и как пытаются переговоры как-то осквернить или испортить. Потому что у меня, честно говоря, есть ощущение, что и в пресс-службе Кремля, и где-то там в администрации президента сидят люди, пытающиеся как-то испортить повестку Владимиру Путину. Потому что я не люблю теории заговора, но я никак не могу объяснить, почему то и дело Путина выставляют в таком идиотском свете.

Помните историю с тем, как в Telegram пресс-служба Кремля выложила видео, где он кашлял, и потом это видео поменяли. То есть, они опубликовали видео, где Путин закашлялся, говорит: "Ой, извините, горло закончило. Давайте сначала". Затем это видео поменяли, заменили другим видео.

Затем последовала история с Зарубиным, когда откровенно было понятно, что Путин читает суфлера. Сидит перед ним пустое место по фамилии Зарубин. Путин смотрит мимо и откровенно читает суфлера. Можно было построить кадр так, чтобы это не было заметно. Нет, они выдали это в эфир спокойно. Затем прошла неделя или две, и они снова подобное видео выдали в эфир.

И сейчас мы видим, как есть история с переговорами, когда явно готовится, когда между Америкой и Россией есть контакты, и мы видим, как в инфополе на сайте "РИА Новости" появляется какой-то текст о том, что Литве и Европе грозит война. Этот текст публикуют в разгар переговоров, он проходит цензуру, публикуется на сайте "РИА Новости", затем на него обращают внимание.

Возникает гигантский скандал, и "РИА Новости" снимает этот текст. Либо там реально засели такие дураки, идиоты и непрофессионалы, либо это не сговор, конечно, но такие действия, честно говоря, меня заставляют вспоминать эту историю о двух башнях Кремля и людях, которые там пытаются вставить палки в колеса Путина и его замечательной администрации.

Почему россияне, не поддерживающие Путина, боятся выйти на протесты

В России радуются в пабликах, когда Вооруженные силы Украины наносят удары, допустим, по НПЗ?

О, вы знаете, о пабликах вы сказали, я сейчас отдельно вспомню. На самом деле мы видим, как недавно в Петербурге была самая массированная атака, и я лично в Инстаграмме много рылся, видел от жителей Петербурга комментарии, которые писали: "Ну, наконец, что-то начало происходить. Да, понятно, что это наш город, это место, в котором мы очень живем всю жизнь".

Но, во-первых, это место давно "оккупировано", потому что его возглавляет совершенно бездарный, бессовестный, беззастенчивый губернатор по фамилии Беглов, занимающийся исключительно тем, что крадет деньги и строит себе коттеджи и своей дочери передает квартиры.

Я бы не сказал, что жители прямо радуются, что есть удовольствие от того, что падает беспилотник на НПЗ. Но при этом они признают, и это мы стали замечать на пятый год войны, что люди стали все чаще признавать, что войну эту не стоило начинать, что Россия сама виновата и россияне сами виноваты в том, что позволили начаться этой войне.

И действительно видим большую реакцию в соцсетях. Наверное, этот год стал годом, когда многие россияне просто перестали бояться, когда они в соцсетях стали высказывать все, что думают о Путине, правительстве, войне, повышении цен, блокировании.

Я так понимаю, что это все просто связано вместе. Когда человека лишают сначала свободной информации, соцсетей, человек говорит: "Ну окей, привыкну с этим. Поставлю себе VPN. А без независимой информации, без Медузы, без Би-би-си как-нибудь уже проживу".

Затем начинают расти цены. Человек не может купить просто базовый набор продуктов для себя. И как-то оправдывать себя тем, что не может купить колбасу за четыреста рублей, вместо красной икры купит икру мойвы.

Затем человека блокируют прямо от интернета. Она не может выйти никуда, не может вызвать такси, не может даже зайти на госуслуги и остается просто без связи. Не может маме позвонить, бабушки, узнать, как у них дела.

Затем рядом с домом этого человека начинают падать беспилотники или в квартиру его попадает беспилотник, или его соседей, или друзей и знакомых. Где-то я видел статистику, что примерно каждый третий или даже второй житель России – это тот человек, у которого либо родственники пострадали от войны, либо друзья, либо знакомые.

То есть, когда все это накапливается и человеку просто не дают возможности ничего сказать и сделать, кроме как: "Так иди голосуй за Путина или иди на войну, сам сдохни за его там какие-то идеи". Человек ведь не глуп, он понимает, что нужно быть просто "оторванным", чтобы продолжать поддерживать эту войну.

А россияне, я уверен, в большинстве своем не поддерживают эту войну. И мы, честно говоря, не видели никаких признаков того, что это так происходит. Если бы это было так, давайте представим, что россияне в большинстве своем поддерживают войну. Тогда у меня есть вопрос: а зачем нужно постоянно повышать стоимость контрактов? Если россияне поддерживают войну, то они сами уйдут на фронт.

Как в Германии было во Второй мировой.

Да. Как в Германии просто пойдут сами воевать за Путина. Если россияне поддерживают войну, зачем нужны такие репрессии по военному осмотру? Нужно расширять вековую вилку, нужно электронные повестки вводить, нужно закрывать границы, не пускать россиян. Мобилизация зачем нужна была?

Владимир Владимирович, вы же сами говорите, что русские поддерживают войну. Так зачем мобилизация? Они бы сами пошли тогда. Зачем нужно ограничивать, блокировать Интернет, не давать никакой информации? Зачем нужно на митингах с участием Путина набирать массовку за пятьсот рублей?

Но ведь Путина поддерживают. Сколько? Восемьдесят шесть процентов он набрал на выборах. Но зачем нужны эти люди, которых покупают на массовках, если Путина поддерживают?

Но вы же знаете фразу, что с их молчаливого согласия нас убивают. Поэтому я просто не могу этого не сказать как журналистка, потому что это тоже важно, все, кто против войны, пошли на улицу, представляете, что было бы?

Я прекрасно понимаю вас и полностью согласен со всем, что вы сказали. Но я бы добавил, что в России есть такое словосочетание "агрессивно послушное большинство" . Я бы сказал, что в России сейчас агрессивно молчаливое большинство.

Да, они не готовы выйти на улицы массово и понятно почему. Я, честно говоря, не из тех людей, которые как Каспаров или кто-нибудь еще будет из-за границы призывать людей выходить. Что я такой смелый, я бы сам пошел бы тогда на улицу и вышел против войны. Мы знаем, что есть серьезные репрессии, людей за слово "война" сажают в России на десять лет.

И я опять же согласен с вами, что с молчаливого согласия, к сожалению. Хотя в первые месяцы войны были митинги, они были. Были, к сожалению, не слишком многочисленны. К сожалению, этого было недостаточно.

Но я, честно говоря, не думаю, что даже если бы миллионы вышли на улицы, война бы закончилась. Мне кажется, что было бы скорее что-то другое в России, подавили бы каким-то образом эти же протесты. Не знаю, силой бы разогнали их, кровь полилась бы, танки.

В любом случае, это уже пройденный этап. Россия уже сейчас в таком состоянии, когда россияне вынуждены платить за войну . Даже те, кто не поддерживал войну, даже те, кто против Путина, все так или иначе вынуждены вместе, что называется, в одной лодке тонуть вместе с этим человеком, который захватил это судно и сейчас ведет его в пропасть. Давайте прямо называть вещи своими именами.

Зачем Путину действительно была война

Мне редко случается российский контент в соцсетях, но недавно случился риллс, где Алла Борисовна Пугачева в интервью, уже ему, наверное, год говорила, что нужно дождаться лета 2027 года. Вы живете определенными дедлайнами, что когда-нибудь изменится?

Да, конечно. Слушайте, если бы я не жил такими дедлайнами, наверняка был бы вопрос: а зачем мы занимаемся расследованиями, зачем мы публикуем это все? Зачем мы ищем эту информацию, которая объективно будем признавать сейчас, ничего не изменит.

Но мы это делаем просто потому, что, во-первых, верим в свою работу и знаем, что рано или поздно правда победит . Не бывает иного. Слушайте, история показала, что плохие люди плохо кончают. Муссолини плохо кончил. Гитлер плохо кончил. Каддафи тоже плохо кончил. Башар Асад плохо кончил.

Мы с вами говорили о форуме Россия – Африка. Не было там Сирии. Сколько лет Россия вкладывалась в Асаду, в Сирию. Все. Сменился Асад, и нет его, и нет Сирии на этом форуме.

История показывает, что даже Янукович, да, он сбежал из Украины, но сейчас живет, честно говоря... Представьте, вы бывший президент гигантской страны, и вы, как последний жалкий трус под чужим именем живете в каком-то доме, непонятно где. Вас хоронят, вы не можете выйти сами на улицу, не можете заказать пиццу себе или в кафе сходить. Ну, так судьба для человека, когда-то считавшего себя великим президентом.

Я искренне убежден, что Россия проиграет эту войну. Не бывает иного. Когда против тебя объективно все нормальное человечество, и ты сам понимаешь, что здесь что-то не так. Даже в его окружении есть люди, которые искренне понимают, что война – плохо, что Путин преступник военный, что он начал эту войну просто для себя. Не для жителей Олешек, не для жителей Мариуполя. Плевать он хотел на "ДНР", "ЛНР" так называемые, все вот эти вымышленные категории.

Путин начал эту войну исключительно для себя, потому что думал, искренне думал, что сможет покорить Донбасс . Что сможет покорить Украину, что сможет покорить украинцев? Не получилось ровно потому, что рядом с Путиным все эти двадцать с лишним лет сидят люди, рассказывающие ему сказки, "кормящие его из ложечки".

Зарубин с ним рядом теперь сидит, говорящий, какой Владимир Путин большой. И Владимир Путин смотрит на себя в телевизор и так думает. Не понимая, что он на самом деле не большой, а просто жалкий и никудышный дед. И многие в России в том числе так и считают.

Почему Вашингтон просит Балтию "не дразнить" Россию

Пентагон попросил Литву, Латвию, Эстонию снизить тон в заявлениях о российской угрозе. И американские чиновники, как пишут журналисты, фактически призывали европейцев якобы не дразнить Россию, не унижать ее. Как, по вашему мнению, вообще выходит, что Вашингтон теперь боится даже публичных разговоров о слабости Путина? Боятся, что это чем-то может обернуться.

Понятно, что Дональд Трамп ориентируется на Путина. Для него это ролевая модель. Он считает, что Путин – это тот человек, на которого следует ориентироваться. Не сказать, что он его кумир, конечно.

Но помните, как Трамп много раз говорил, что Владимир Путин отличный мужчина. Раньше была история, когда они говорили по телефону, никто не хотел первым класть трубку. Недавно было сообщение пресс-службы Кремля, и американское ведомство его подтвердило. В смысле никто не хотел класть трубку. Они что, когда влюбленные прощаются? Я, кстати, не исключаю, что ровно так и было.

Мы же видели встречу Трампа с Путиным на Аляске, как у них все было прекрасно. Однако это же история не о том, что они пытаются заставить Литву, Латвию, Эстонию действительно как-то сбавить обороты. Понятно, что, вероятнее всего, это невозможно, потому что у Литвы, Латвии и Эстонии своя история с Россией.

Но ждать от этих трех стран какого-нибудь уменьшения оборотов или того, что они, например, перестанут считать советские годы оккупацией, бессмысленно. Здесь достаточно не изменится ничего и понятно почему.

Но я думаю, что это умышленные ливни в прессу, и мне кажется, что эта история – это такой умышленный ливень, чтобы он дошел до Кремля, чтобы Путин увидел, как Дональд Трамп его уважает .

То есть понятно, что Путин презирает эти страны, считает их искренне своими, считает, что может через Сувалки зайти в Литву, может завоевать эти три страны.

Поэтому я думаю, что это был умышленный ливень. Мы видели такие случаи неоднократно, когда в американскую прессу проникала информация, которая была не особенно выгодна американскому Белому дому, но при этом она могла понравиться российской стороне.

И российские власти могли пойти условно на поставку ресурсов, на снижение цен каких-либо. По-прежнему Россия все же торгует и нефтью, и газом. И Дональд Трамп в целом достаточно зависим от этой истории.