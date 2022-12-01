Путин каждый раз рассказывает новую историю, как он победит, – политтехнолог о фейках для россиян
Российские пропагандисты продолжают придумывать фейки о ситуации в Украине. На этот раз россияне соврали о гибели людей в Пункте несокрушимости.
Подобные фейки ориентированы в первую очередь на внутреннюю аудиторию в России. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.
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Россияне придумали очередной фейк об Украине
Российские пропагандистские телеграмм-каналы начали писать о том, что якобы трое харьковчан погибли в Пункте несокрушимости от отравления угарным газом. Информация сопровождалась фейковыми скриншотами якобы из украинских медиа.
Однако таких новостей украинские СМИ не публиковали, ведь и самой трагедии не было нигде, кроме воображения российских пропагандистов.
Для россиян очень важно, что в Украине не все хорошо. Сейчас им из Кремля рассказывают, мол, что еще немного будем бить по украинским электростанциям ракетами, и все украинцы там умрут,
– сказал Шейтельман.
Путин рассказывает россиянам лживые истории о том, как победит
Он добавил, что сейчас цель войны России против Украины состоит в том, чтобы убить как можно больше украинцев, а затем спокойно забрать украинские территории.
Владимир Путин обещает, что еще немного будут бить-бить и почти всех убьют, а остальные – сдадутся. Он каждый раз рассказывает новую историю о том, как победит,
– сказал политтехнолог.
Он напомнил, что российский диктатор уже не раз рассказывал своему народу сказки о методах, которые помогут победить в войне против Украины.
- Путин говорил, что добьется успеха, оставив Европу без российского газа.
- Кремль продвигал нарративы о том, что заморит голодом Африку.
- Сейчас путинские пропагандисты транслируют информацию, что украинцы не выдержат испытания отсутствием электроэнергии.
Шейтельман добавил, что такие басни нужны главе Кремля, чтобы поддерживать у россиян веру в то, что война для них еще не проиграна.
Михаил Шейтельман рассказал о новых нарративах российских пропагандистов: смотрите видео
Бред российской пропаганды
- Российская пропаганда набирает обороты. Россияне распространили сообщения о якобы подготовке в Польше "референдума" о присоединении западной части Украины.
- Также кремлевские пропагандисты показали кадры, где якобы Польша отправляет колонны военной техники в сторону границы. Представители российского телевидения предположили, что все это оружие следует в Украину или Беларусь. Только вот в качестве видеоряда пропагандисты использовали парад военной техники в День независимости Латвии.
- Пропагандистка Маргарита Симоньян заговорила о Гааге. Она считает, что под суд могут попасть даже дворники, которые убирают у Кремля.