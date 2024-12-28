У детей особо нет выбора: как Россия на Херсонщине накручивает молодежь на войну

На оккупированных территориях Украины россияне активно пытаются "прокачать" детей, чтобы те после школы связали свою жизнь с военным делом. Российская пропаганда настойчиво работает не только с молодым поколением, но и со взрослыми, чтобы те подписывали контракт с минобороны России и шли воевать.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, сообщив, что оккупанты пытаются влиять на молодежь через ряд милитаристских организаций, в частности "Юнармию".

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Как оккупанты зомбируют украинских детей

Детей на оккупированных россиянами территориях мотивируют на то, чтобы они поступали в военные училища. Уже сейчас учеников зомбируют, чтобы они готовились к войне, их вывозят на полигоны, дают держать в руках оружие.

Кроме того, по словам заместителя председателя Херсонского облсовета, в школах максимально часто дети общаются с участниками так называемой "сво", которых привозят для таких встреч.

"Юнармия" – это была первая детская милитаристская организация, которую россияне создали. У детей особого выбора не было хотят они там быть, или нет. Их под давлением загоняли туда и максимально "прокачивают" на войну,

– рассказал Соболевский.

Кроме "Юнармии" в оккупированных населенных пунктах еще предусмотрены кадетские классы, а также казацкое движение, оно так же милитаристского направления.

Оккупационные власти ищут, кого отправить на фронт

Россия стремится также заставить людей, которые остались на оккупированных территориях, присоединиться к российской армии.

Особых результатов нет, но есть случаи, когда люди соглашаются. Россияне обещают им, что они не будут участвовать в боевых действиях, что будут стоять на блокпостах Херсонщины,

– рассказал Соболевский.

Однако на самом деле все совсем иначе. Заместитель председателя Херсонского облсовета рассказал, что таких "добровольцев" с оккупированных территорий отправляют на 2 недели на полигон для подготовки, а после везут на фронт или на Запорожское, или на Донецкое направления.