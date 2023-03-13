Скабеева в шоке, потому что ВСУ едят сало: теперь это обсуждают на главном канале России

Российская пропаганда постоянно находится в отчаянных поисках новой темы для обсуждений на своих сборищах. На этот раз россиян шокировало видео, на котором воюющий на украинской стороне иностранный солдат просто ест.

В эфире 24 Канала показали видео, как ярая российская пропагандистка подняла бучу из-за того, что украинские бойцы на фронте едят сало. Интересно, какой станет следующая архисерьезная тема для обсуждения россиян.

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Наверное, в России так много важных новостей, которые стоило бы осветить перед 140-миллионным "глубинным народом", что одну из самых популярных российских телепрограмм начали с обсуждения рациона украинских бойцов на фронте.

Россияне в шоке от сала

На видео, снятом на украинском фронте, видно, как бойцы угощают иностранного солдата национальным продуктом – салом. Иностранцу такое угощение понравилось и военные научили его слову, которым можно было бы выразить свое увлечение салом.

Скабеева чуть не взбесилась от того, что в окопах украинцы угощают "настоящим" украинским салом "настоящего" афроамериканца. Видно, шок был немалым, ведь пропагандистка так выделила слово "настоящим", будто никогда в жизни не видела ни сала, ни афроамериканца.

Проще говоря учат "негра" материться по-русски,

– прокомментировала Скабеева.

Россияне никогда не отличались толерантностью, тактичностью или эрудицией. Вот и в этот раз пропагандистка назвала афроамериканского солдата "негром", а также известная полиглотка не смогла определить, что на видео украинские военные говорят не по-русски, а по-украински.

На это ведущий 24 Канала ответил, что даже в сухпайку американских солдат в Арктике есть сало. Ведь этот продукт считается одним из самых питательных для сухпайков.

Напомним, что даже не все оккупанты за период своей службы могут увидеть как выглядит российский сухпай. А для российских обывателей, наверное, это настоящий элемент роскоши. Иначе, как можно объяснить такое удивление из обычной пищи украинских солдат.

Скабееву "поплавило" от сала: смотреть видео

В российской пропаганды едет крыша