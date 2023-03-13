Скабеева в шоке, потому что ВСУ едят сало: теперь это обсуждают на главном канале России
Российская пропаганда постоянно находится в отчаянных поисках новой темы для обсуждений на своих сборищах. На этот раз россиян шокировало видео, на котором воюющий на украинской стороне иностранный солдат просто ест.
В эфире 24 Канала показали видео, как ярая российская пропагандистка подняла бучу из-за того, что украинские бойцы на фронте едят сало. Интересно, какой станет следующая архисерьезная тема для обсуждения россиян.
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Наверное, в России так много важных новостей, которые стоило бы осветить перед 140-миллионным "глубинным народом", что одну из самых популярных российских телепрограмм начали с обсуждения рациона украинских бойцов на фронте.
Россияне в шоке от сала
На видео, снятом на украинском фронте, видно, как бойцы угощают иностранного солдата национальным продуктом – салом. Иностранцу такое угощение понравилось и военные научили его слову, которым можно было бы выразить свое увлечение салом.
Скабеева чуть не взбесилась от того, что в окопах украинцы угощают "настоящим" украинским салом "настоящего" афроамериканца. Видно, шок был немалым, ведь пропагандистка так выделила слово "настоящим", будто никогда в жизни не видела ни сала, ни афроамериканца.
Проще говоря учат "негра" материться по-русски,
– прокомментировала Скабеева.
Россияне никогда не отличались толерантностью, тактичностью или эрудицией. Вот и в этот раз пропагандистка назвала афроамериканского солдата "негром", а также известная полиглотка не смогла определить, что на видео украинские военные говорят не по-русски, а по-украински.
На это ведущий 24 Канала ответил, что даже в сухпайку американских солдат в Арктике есть сало. Ведь этот продукт считается одним из самых питательных для сухпайков.
Напомним, что даже не все оккупанты за период своей службы могут увидеть как выглядит российский сухпай. А для российских обывателей, наверное, это настоящий элемент роскоши. Иначе, как можно объяснить такое удивление из обычной пищи украинских солдат.
Скабееву "поплавило" от сала: смотреть видео
В российской пропаганды едет крыша
- Российская актриса Яна Поплавская чуть не лопнула, когда увидела, что Макса Барских пригласили на национальную музыкальную премию Муз-ТВ 2023, которая состоится в Москве 2 июня. Впоследствии эта новость оказалась фейком, но изрядно прокатилась по нервам российских "селеб".
- Тем временем Маргарита Симоньян уже сражается с НАТО. На днях она заявила, что Россия победила Украину еще в феврале 2022 года, а теперь воюет с бойцами НАТО.
- Как известно, у каждого россиянина свой фронт. Отчаянный боей пропагандистского фронта Скабеева, в отличие от Симонян воюет не с НАТО, а со здравым смыслом. И заявляет, что Великобритания оказала настолько большую помощь Украине, что "население теперь голодает и вынуждено есть белок". На это британцы с юмором ответили, что готовы есть что угодно, лишь бы упрятать в могилу российского диктатора Владимира Путина.