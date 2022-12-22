"Байден и Кулеба – российские агенты": Соловьев истерит из-за визита Зеленского в США

У россиян активно "пылает" из-за поездки президента Украины в Соединенные Штаты 20 декабря. В частности, известный пропагандист Владимир Соловьев отметился очередной порцией ахинеи во время своего эфира.

Похоже, Владимира настолько раздражают успехи Украины, что он полностью перестал контролировать поток звучащего из его уст абсурда. В частности, в каждом пустяке он начал видеть "тайные намеки".

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Пропагандист Соловьев увидел в одежде дипломатов "элементы русского мира"

Российская пропаганда стала совершенно неконтролируемой. Во время одного из своих стримов, кремлевский пропагандист Соловьев в порыве агрессии начал рассказывать чепуху о надуманных "тайных знаках", которые он видит в элементах одежды дипломатов.

К примеру, он заявил, что на кроссовках министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы якобы изображенная "Z"-символика. Отметим, что на встречу Кулеба надел кроссовки бренда New Balance, на которых есть фирменная эмблема компании "N".

Подборка абсурда от Соловьева: смотрите видео

Не обошел стороной пропагандист и президента США Джо Байдена. Соловьев пытался убедить своих зрителей, что галстук Байдена – георгиевская лента.

"Итак, Украины не будет": взбешенный Соловьев пригрозил за поддержку США

Кремлевского пропагандиста изрядно возмутили слова президента Украины о том, что Россия провалила все поставленные цели в Украине. Он начал хаотично оправдываться перед зрителями, мол, это все ложь и Россия не испытывает фиаско.

Мы, оказывается, битву за Киев проиграли. Угу. Это когда в Стамбуле "жест доброй воли" и мы отвели свои войска от Киева и Чернигова. Это, оказывается, была битва, которую мы проиграли. Из Херсона мы ушли. Правда, интересная битва, в которой мы ничего не потеряли,

– попытался связать в кучу слова пропагандист.

Джо Байден сказал, что США будут поддерживать Украину, пока она есть. На это Соловьев цинично ответил, что "тогда Украины не будет".

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