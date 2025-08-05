Владимир Соловьев заявил, что если бы был во главе России, уже испытал бы ядерное оружие ударом по Львову. Пропагандист назвал город "нацистским" и предложил дать жителям 24 часа на эвакуацию перед уничтожением.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины. Известный кремлевский рупор Владимир Соловьев заявил, что, будучи на его месте, уже испытал бы ядерное оружие России ударом по Львову.

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Пропагандист Соловьев в очередной раз разжигает вражду

По его словам, в городе якобы "готовят нацистов", поэтому его не жалко уничтожить и жителям дал 24 часа на эвакуацию.

Циничные угрозы прозвучали в эфире шоу "Вечер с Соловьевым", где пропагандист назвал Львов "Содомом и Гоморрой" и предложил "стереть его с лица земли". Он добавил, что после уничтожения Россия могла бы отстроить город заново.

На заявления отреагировал Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, подчеркнув, что Россия сама имеет серьезные проблемы с инфраструктурой, где во многих селах нет даже горячей воды.

Угрозы Соловьева прозвучали на фоне завершения во Львове эксгумации захоронений советских солдат, в частности агента НКВД Кузнецова. Мэр Львова Андрей Садовый заявил о готовности обменять останки на пленных украинских воинов.

Это громкое заявление кремлевского пропагандиста еще раз подчеркивает агрессивную риторику России, направленную против Украины и ее городов.